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وزيرة الصناعة: بها 3 ملايين توك توك.. ولا غنى عنه في القرى

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وزيرة الصناعة: مصر بها 3 ملايين توك توك.. ولا غنى عنه في القرى وزيرة الصناعة: بها 3 ملايين توك توك.. ولا غنى عنه في القرى

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قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه حسب الإحصائيات فإن بها 3 ملايين توك توك بكل محافظات مصر، أكثرها في القاهرة الكبرى، مؤكدة أن التوك توك أصبح لا غنى عنه في بعض قرى مصر.

وأكدت نيفين جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، الأربعاء، أن الدولة تهدف لتقنيه وضع التوك توك في مصر وترخيصه لا سيما أن ترخيص التوك توك يصل لـ 7 آلاف جنيه في العام وهو مبلغ كبير.

وأشارت إلى أن مزايا مبادرة استبدال التوك توك بسيارة فان، تقسيط السيارة على 7 سنوات وبفائدة 3%.

المصرى اليوم

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