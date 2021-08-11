عضت طفلتها حتى الموت في الهرم.. المتهمة: «تضع يدها على مناطقها الحساسة»

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لفظت طفلة 8 سنوات مصرعها بعد أن تعرضت لوصلة تعذيب من الضرب و«العض» على يد والدتها، ربة منزل 37 سنة بمنطقة الهرم، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته الأم إلى النيابة العامة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت ضباط مباحث الهرم استكمال التحريات في الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من مستشفي الهرم باستقبال طفلة 8 سنوات فاقدة للوعي، ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد دقائق من دخولها إلى المستشفى بسبب تعرضها لشدة التعذيب، في الوقت الذي قالت فيه الأم إن إغماء ابنتها بسبب سقوطها على الأرض أثناء اللعب في الشارع.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مستشفي الهرم مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المجني عليها طفلة بالغة من العمر 8 سنوات، وعلى جسدها أثار تعذيب وعض في مناطق متفرقة من جسدها، بالإضافة إلى كدمات في الوجه والذراعين.

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المتهمة - صورة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأم المتهمة بقتل طفلتها، وبمواجهتها بتقرير المستشفى اعترفت بارتكاب الواقعة، وقالت ابنتي ارتكبت العيب والحرام وضربتها بعد أن لعبت في جسدها وتسببت في فض غشاء بكارتها.

وأكدت الأم في التحقيقات أنها «سبق وعنفت ابنتي عندما شاهدتها أكثر من مرة تضع يدها على مناطقها الحساسة، لم أكن أقصد قتلها إنما حاولت فقط تأديبها حتى تتوقف عن أفعالها، وقالت عندما فقدت الوعي حملتها وأسرعت بها إلى المستشفى، وبعد دقائق فارقت الحياة».

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