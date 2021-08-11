البابا تواضروس: لا توجد آية في الإنجيل تعلمنا رشم الصليب

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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه لا توجد آية في الإنجيل تعلمنا رشم الصليب ولكن تعلمناه من خلال التقليد.

وأضاف البابا خلال اجتماع الأربعاء مساء الأربعاء، من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية، دون حضور شعبي، ‏بولس الرسول علم أهل فيلبي وقال لهم «وَمَا تَعَلَّمْتُمُوهُ، وَتَسَلَّمْتُمُوهُ، وَسَمِعْتُمُوهُ، وَرَأَيْتُمُوهُ فِيَّ، فَهذَا افْعَلُوا»، مضيفا ‏«هذا هو ما نسميه «التقليد المقدس»، الذي نعيشه وهو ما تسلمناه من جيل إلى جيل.

‏وتابع البابا «لا توجد آية في الإنجيل تعلمنا رشم الصليب ولكن تعلمناه من خلال التقليد، التقليد مقدس بكل ما فيه وكل ما استلمناه من الآباء من جيل إلى جيل»، مستطردا «بولس الرسول في هذا الجزء يقدم لنا الفرح والتقليد هو للفرح»

وأشار البابا إلى ما وصفه بأعمدة الفكر الذي يقولها لنا بولس الرسول،مستعرضا ٦ عناصر وهي:

١. كُلُّ مَا هُوَ حَقٌ: تمسك بالحق في يومك.

٢. كُلُّ مَا هُوَ جَلِيل: اجعل سلوكك فيه وقار وحضورك يكون حضور إنسان فاضل في كل شيء.

٣. كُلُّ مَا هُوَ عَادِلٌ: ابعد عن الظلم واسلك باستقامة

٤. كُلُّ مَا هُوَ طَاهِرٌ: تكون إنسانًا نقيًّا في فكرك وعينك وقلبك وقولك وعملك.

٥. كُلُّ مَا هُوَ مُسِرٌّ: تصنع كل شيء يفرح قلب الله والناس وتكون إنسانًا مبهجًا.

٦. كُلُّ مَا صِيتُهُ حَسَنٌ، إِنْ كَانَتْ فَضِيلَةٌ وَإِنْ كَانَ مَدْحٌ: السيرة الطيبة العطرة وتجتهد أن تكتسب الفضيلة، وتشجع الآخرين.

وقال البابا «ونحن ننتظر نتائج الثانوية العامة تعلم أن تمدح وتشجع مهما كان المجموع»، مضيفا «في حياتنا هناك مساحات من المدح والتشجيع الذي يُخرج الطاقة من الإنسان».