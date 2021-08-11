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غرامة ومصادرة.. مسؤول بالتموين يكشف عقوبة شركة مياه معدنية مخالفة

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غرامة ومصادرة.. مسؤول بالتموين يكشف عقوبة شركة مياه معدنية مخالفة غرامة ومصادرة.. مسؤول بالتموين يكشف عقوبة شركة مياه معدنية مخالفة

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كشف عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة ، عقوبة شركة مياه معدنية تغش في المياه وتستخدم المياه العادية في ملء الزجاجات التي تنتجها.

وقال عبدالمنعم خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء DMC، المذاع عبر شاشة DMC، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك عقوبة في حال إثبات الأمر، مضيفا أن هذه العقوبة تصل للغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه والمصادرة.

وأضاف أنه تم ضبط مصنع تعبئة مياه طبيعية ماركة مشهورة يقوم بالغش والتدليس وتعبئة الجالونات من المياه العادية العمومية من خلال 5 حنفيات، وتم ضبط 2030 جالون مياه سعة 7 و11 و19 لترًا، ودون ترخيص ودون الاشتراطات الصحية.

وأوضح أن الحملة شكلها القطاع بناء على معلومات وردت إليهم، وتم التحرك بسرية حتى تم ضبط المصنع.

المصرى اليوم

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