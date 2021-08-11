سمير كمونة: الأهلي قدم فرصة ذهبية للزمالك للتتويج بالدوري

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أكد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قدم فرصة ذهبية لنادي الزمالك، للتتويج ببطولة الدوري، وذلك بعد تعادله مع النادي الإسماعيلي.

وانتهت مباراة الأهلي والإسماعيلي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الأهلي قدم فرصة ذهبية لنادي الزمالك للتتويج ببطولة الدوري هذا الموسم، بعد تعادله مع النادي الإسماعيلي، هذه فرصة كبيرة للفريق الأبيض للتتويج بالبطولة المحلية».

وأضاف :«الزمالك، لو لم يستغل تعادل الأهلي مع الإسماعيلي، سيكون فرط في أسهل فرصة له للتتويج بمسابقة الدوري».