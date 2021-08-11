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عماد متعب ينتقد موسيماني عقب تعادل الأهلي مع الإسماعيلي

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عماد متعب ينتقد موسيماني عقب تعادل الأهلي مع الإسماعيلي عماد متعب ينتقد موسيماني عقب تعادل الأهلي مع الإسماعيلي

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وجه عماد متعب نجم الأهلي السابق انتقادات شديدة لبيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، بعد التعادل أمام الإسماعيلي وفقدان نقطتين ثمينتين في صراع القمة على الدوري.

وقال متعب خلال تصريحات متلفزة:«اندهشت من خروج أجايي ودخول حمدي فتحي مع كامل الاحترام لإمكانيات الأخير ولكن لم أجد أي تفسير لهذا الاستبدال».

وأكمل:«خروج جناح ونزول لاعب منتصف ملعب أجبر موسيماني بعد ذلك على اجراء تغييرات عديدة غير محسوبة بعد ذلك».

وتعادل الأهلي أمام الإسماعيلي بهدف لكل فريق ومنح صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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