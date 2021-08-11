أخبار عاجلة

حالة إيجابية وحالة شفاء من كورونا في شمال سيناء -
نضال الشافعي يوجه أول رسالة له من على فراش المرض (تسجيل صوتي) -
اجتماع تمهيدي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي -
لتعويض رحيل لوكاكو .. الإنتر يفاوض مهاجم «الأتزوري» -
الإسماعيلي يكشف حقيقة بيع «المحمدي» ومصير إيهاب جلال -
السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
«طالبان» تعلن إغلاق الطريق المؤدي إلى المطار: لن نسمح بمرور إلا الأجانب -
مراسل شبكتنا يرصد تسارع عمليات الإجلاء من كابول وأول هجوم على المطار -
شرطة الرياض تطيح بـ4 أشخاص سرقوا مركبة واستخدموها في جرائم -
"وافي" يعتمد القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

سمير كمونة: الأهلي قدم أداء متواضع أمام الإسماعيلي ولا يستحق الفوز

Print
سمير كمونة: الأهلي قدم أداء متواضع أمام الإسماعيلي ولا يستحق الفوز سمير كمونة: الأهلي قدم أداء متواضع أمام الإسماعيلي ولا يستحق الفوز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظهر بمستوى متواضع خلال مباراة الإسماعيلي.

وانتهت مباراة الأهلي والإسماعيلي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الأهلي اليوم قدم مباراة سيئة للغاية ولا يستحق الخروج بالمكسب، جميع اللاعبين كانوا خارج الخدمة».

وأضاف :«الإسماعيلي، قدم مباراة قوية، تحديدًا في الشوط الثاني، وكان من الممكن أن يفوز بالمباراة لو احتسبت له ضربة جزاء لصالح أحمد مدبولي».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

حافلة الأهلي تصل استاد الإسكندرية استعدادًا لخوض مباراة المصري

حافلة الأهلي تصل استاد الإسكندرية استعدادًا لخوض مباراة المصري

لاعبو الزمالك يعاينون أرضية استاد السويس استعدادًا لمواجهة سيراميكا

لاعبو الزمالك يعاينون أرضية استاد السويس استعدادًا لمواجهة سيراميكا