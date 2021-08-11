سمير كمونة: الأهلي قدم أداء متواضع أمام الإسماعيلي ولا يستحق الفوز

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظهر بمستوى متواضع خلال مباراة الإسماعيلي.

وانتهت مباراة الأهلي والإسماعيلي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الأهلي اليوم قدم مباراة سيئة للغاية ولا يستحق الخروج بالمكسب، جميع اللاعبين كانوا خارج الخدمة».

وأضاف :«الإسماعيلي، قدم مباراة قوية، تحديدًا في الشوط الثاني، وكان من الممكن أن يفوز بالمباراة لو احتسبت له ضربة جزاء لصالح أحمد مدبولي».