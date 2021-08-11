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تعليق خالد الغندور على تعادل الأهلي مع الإسماعيلي واتهاماته لللتحكيم

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تعليق خالد الغندور على تعادل الأهلي مع الإسماعيلي واتهاماته لللتحكيم تعليق خالد الغندور على تعادل الأهلي مع الإسماعيلي واتهاماته لللتحكيم

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علق الإعلامي بقناة نادي خالد الغندور على تعثر الأهلي في مواجهة الإسماعيلي وفقدان نقطتين بالتعادل الإيجابي.

وحسم التعادل بهدف لكل فريق مباراة الأهلي والإسماعيلي بملعب الإسكندرية بمنافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ليتصدر الزمالك جدول الترتيب بفارق نقطتين.

وقال الغندور في تصريحات متلفزة: «الزمالك يسير في الطريق الصحيح وهناك نقطة مضيئة نحو التتويج بالدوري».

وأكمل: «الزمالك اقترب خطوة من درع الدوري بعد تعادل الأهلي أمام الإسماعيلي».

وواصل ساخرًا من قرار تحكيمي: «الفار رجع نصف ساعة قبل خطأ علي معلول وأنقذ المنافس من ضربة جزاء لصالح الإسماعيلي».

وأنهى تصريحاته موجهًا رسالة للاعبي الزمالك: «لسه بدري على الدوري وأرجوكم ركزوا في المباريات المتبقية».

المصرى اليوم

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