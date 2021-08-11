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قيس سعيد يؤكد على موقف تونس الثابت الداعم للحق الفلسطيني

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قيس سعيد يؤكد على موقف تونس الثابت الداعم للحق الفلسطيني قيس سعيد يؤكد على موقف تونس الثابت الداعم للحق الفلسطيني

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استقبل رئيس تونس قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، هائل الفاهوم، سفير دولة فلسطين بتونس.

وكان هذا اللقاء مناسبة أعرب من خلالها رئيس الدولة عن تقدير تونس البالغ للدعم النبيل الذي بادر به الأشقاء في فلسطين لمعاضدة جهود بلادنا في التصدي لجائحة كوفيد-19، وأكد على أن الشعب التونسي لن ينسى هذا المد التلقائي الذي يرسخ، مرة أخرى، ما يجمع البلدين والشعبين من روابط متينة وقيم مشتركة.

كما جدد رئيس الجمهورية التعبير عن موقف تونس الثابت الداعم للحق الفلسطيني.

ومن جانبه، أعرب السيد هائل الفاهوم عن تضامن فلسطين الكامل مع تونس في هذا الظرف الصعب ووقوفها التام إلى جانبها من منطلق علاقات الأخوة الراسخة وتجسيدا لمبادئ التآزر والإيثار.

المصرى اليوم

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