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وصور : شاهد اقرار المشتركة النيابية بعض مواد قانون البلديات واللامركزية بحضور كريشان والخرابشة

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جى بي سي نيوز - : اقرت المشتركة النيابية المشكلة من اللجنتين القانونية والادارية امس الاحد عددا من مواد  مشروع قانون البلديات واللامركزية للعام 2021 .

واستضافت اللجنة المشتركة التي رأسها النائب الدكتور محمد  الهلالات  كلا من نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان ووزير الدولة للشؤون القانونية المحامي المخضرم محمود الخرابشة.

وقال الهلالات للمدينة نيوز : إن النقاش حول مشروع القانون سيستمر إلى أن يتم رفعه للمجلس خلال الدورة الاستثنائية   لاقراره .

وقد أجاب كريشان والخرابشة عن العديد من الأسئلة التي طرحها أعضاء في اللجنة  قبل اقرار بعض المواد .

المدينة نيوز سجلت اجتماع اللجنة واليكموها بالصوت والصورة  :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا 

جي بي سي نيوز

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