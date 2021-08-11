أخبار عاجلة

حالة إيجابية وحالة شفاء من كورونا في شمال سيناء -
نضال الشافعي يوجه أول رسالة له من على فراش المرض (تسجيل صوتي) -
اجتماع تمهيدي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي -
لتعويض رحيل لوكاكو .. الإنتر يفاوض مهاجم «الأتزوري» -
الإسماعيلي يكشف حقيقة بيع «المحمدي» ومصير إيهاب جلال -
السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
«طالبان» تعلن إغلاق الطريق المؤدي إلى المطار: لن نسمح بمرور إلا الأجانب -
مراسل شبكتنا يرصد تسارع عمليات الإجلاء من كابول وأول هجوم على المطار -
شرطة الرياض تطيح بـ4 أشخاص سرقوا مركبة واستخدموها في جرائم -
"وافي" يعتمد القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرياض.. القبض على 4 مقيمين يروّجون لمنح قروض تمويلية للمتعثرين وتحديث الحالة الصحية

Print
الرياض.. القبض على 4 مقيمين يروّجون لمنح قروض تمويلية للمتعثرين وتحديث الحالة الصحية الرياض.. القبض على 4 مقيمين يروّجون لمنح قروض تمويلية للمتعثرين وتحديث الحالة الصحية
جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة

الرياض.. القبض على 4 مقيمين يروّجون لمنح قروض تمويلية للمتعثرين وتحديث الحالة الصحية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن القبض على (4) مقيمين، اثنان من الجنسية السورية، وآخران من الجنسية البنجلادشية، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، يروّجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنح قروض تمويلية للمتعثرين، واستطاعتهم تحديث الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا، مستخدمين في ذلك شرائح اتصال بأسماء وهمية مقابل مبالغ مالية يتقاضونها، وأشارت الاستدلالات الأولية إلى أن تلك الادعاءات احتيالية، ولم يتم تنفيذ أية عملية منح قروض أو تعديل حالة في "توكلنا"، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"طالبان" تعيّن وزيرين للداخلية والمالية ورئيسًا للمخابرات

"طالبان" تعيّن وزيرين للداخلية والمالية ورئيسًا للمخابرات

مجلس التعاون يؤكد موقفه الثابت بشأن أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان

مجلس التعاون يؤكد موقفه الثابت بشأن أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان

الصومال.. 18 قتيلاً في مواجهة شرسة بين الجيش وحركة الشباب

الصومال.. 18 قتيلاً في مواجهة شرسة بين الجيش وحركة الشباب

المبعوث الأممي الخاص باليمن يتسلم مهامه 5 سبتمبر

المبعوث الأممي الخاص باليمن يتسلم مهامه 5 سبتمبر