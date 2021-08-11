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البابا تواضروس يكرم مترجمي الإشارة قناة CTV

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البابا تواضروس يكرم مترجمي الإشارة قناة CTV البابا تواضروس يكرم مترجمي الإشارة قناة CTV

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استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، خدام الترجمة إلى لغة الإشارة بقناة CTV، حيث تحتفل القناة بمرور عام على توفير خدمة الترجمة للغة الإشارة للصم وضعاف السمع في ٥ من برامجها الرئيسية.

ألقى البابا عليهم كلمة روحية عن احتياجات الإنسان الكثيرة التي تشمل الاحتياجات البيولوجية والنفسية والاجتماعية والروحية، وأهمها الاحتياج إلى الحب الذي يبني، إشباع الإنسان به، شخصية سوية ومتوازنة، وضرورة تقديم المحبة قبل الخدمة.

وأشار عدد من الخدام الحاضرين إلى أهمية نشر الوعي في المجتمع بخصوص بساطة التعامل مع الشخص الأصم فهو شخص طبيعي ويسهل التعامل معه كأي شخص آخر عندما نحادثه بلغته، فالصم يدرسون ويعملون ولهم طموحات وإنجازات مثل أي شخص آخر.

وفي الختام قدم البابا الشكر للخدام ولقناة CTV وصلى من أجل استمرار الخدمة ونموها، وقدم لهم هدايا تذكارية.

المصرى اليوم

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