رئيس جامعة الزقازيق ومستشار وزير التعليم العالي يتفقدان معسكر إعداد القادة

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تفقد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، فعاليات الفوج الأول لمعسكر إعداد القادة الخامس لطلبة وطالبات جامعة الزقازيق، والمقام خلال الفترة من 7/8/2021 وحتى 3/9/2021 بالمدن الجامعية، بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني، منسق عام الانشطة الطلابية ومستشار رئيس الجامعة ووكيل كلية الطب البشري لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومحمد سمير مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب ،وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات المشاركين بالفوج الأول من كليات الجامعة المختلفة.

وخلال الزيارة أكد الدكتور عثمان شعلان على اهتمام الدولة بإعداد كوادر طلابية، وقيادات شبابية قادرة على تحمل المسؤولية وبناء شخصية الشباب الجامعي الذي هو عماد الحاضر، وقوة المستقبل، فهم الركيزة الأساسية في تقدّم وبناء كلّ مجتمع، فهم يحملون بداخلهم طاقات وإبداعات متعددة، يحرصون من خلالها على تقديم الأفضل للمجتمع الذي يعيشون فيه، ويستطيع الشباب من خلال التعاون بين بعضهم البعض على الرقي بالمجتمع، وحث الآخرين على المشاركة الفعّالة في تقدّمه.

ودعا رئيس الجامعة المشاركين في معسكر إعداد القادة لزيارة أحد المشروعات الضخمة التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال زيارة إحدى القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ،لتأهيل الكوادر الشبابية ومشاركتهم في البناء المجتمعي ،وغرس روح التطوع والولاء والانتماء.

وتضمن اللقاء حوار للدكتور طايع عبداللطيف، مع طلاب الجامعة حول أهمية الأنشطة الطلابية، باعتبارها أهم العوامل التي تسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي والتميز العلمي والاخلاقي، وحثهم على ضرورة تنمية قدراتهم ومواهبهم، وأن مثل هذه الملتقيات والمعسكرات الطلابية فرصة حقيقية لاكتشاف قادة المستقبل ،وإعداد جيل واعٍ لرفعة شأن ومكانة وطننا .

وأشار الدكتور عاطف حسين إلى أن المعسكر يضم برنامجا متميزا، يتضمن ندوات تثقيفية وورش عمل ودورات تدريبية للطلاب في مختلف المجالات، وأنشطة كشفية ودورات تنمية بشرية وتكنولوجيا الحاسب، إلى جانب الانشطة الرياضية منها مسابقات كرة القدم وتنس الطاولة، بالتوازي مع تنظيم الانشطة الفنية وحفلات السمر، وأن هذا التنوع في برنامج المعسكر بهدف تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدى والإبداعى وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية.

من جانبه قال الدكتور أحمد عناني ،أن قطاع الأنشطة الطلابية بدعم الدكتور عثمان شعلان رئس الجامعة، حريص على تقديم النماذج الوطنية المشرفة وتنظيم اللقاءات الحوارية المفتوحة وفتح باب النقاشات الهادفة، بما يعود ذلك في بناء شخصية الطلاب والمساهمة في تفعيل جيل واع بما يدور حوله من أحداث ومشروعات قومية تنموية، تنفذ من أجلهم ومن أجل مستقبل أفضل في ظل القيادة السياسية الحكيمة نحو الجمهورية الجديدة للبناء والتنمية والإستقرار.

وأضاف محمد سمير أن معسكر إعداد القادة هذا العام يقام تحت شعار «طلاب من أجل البناء والتعمير»، يستمر على مدى 4 أفواج تنتهي سبتمبر المقبل، ضم الفوج الأول 145 طالب وطالبة، ويتم تكريم الطلاب المتميزين والحاصلين على المراكز الأولى في الأنشطة في نهاية كل فوج تشجيعاً لهم على التميز.