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نيجيريا: قريبا سنرفع الحظر عن «تويتر»

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نيجيريا: قريبا سنرفع الحظر عن «تويتر» نيجيريا: قريبا سنرفع الحظر عن «تويتر»

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أعلنت نيجيريا أنها سترفع الحظر عن «تويتر» قريبا، وذلك بعد شهرين من حجب السلطات هناك لموقع التواصل الاجتماعي بعدما حذف تغريدة للرئيس محمد بخاري.

وقال وزير الإعلام النيجيري، لاي محمد، إن القرار «يلوح في الأفق» إلا أنه لم يحدد موعدا لذلك.

وكانت المتحدثة باسم «تويتر» سارة هارت، أعلنت أن الشركة اجتمعت مؤخرا مع النيجيرية لمناقشة الحظر.

وحظرت نيجيريا الموقع، في 4 من يونيو الماضي، بعدما قام بحذف منشور للرئيس بخاري هدد فيه بمعاملة الانفصاليين «باللغة التي سيفهمونها».

لكن المسؤولين النيجيريين نفوا أن يكون الحظر ردا على حذف التغريدة.

المصرى اليوم

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