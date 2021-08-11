مدرب لياقة: الطفل يجب أن يمارس الألعاب الرياضية 60 دقيقة يوميًا

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قال إسلام هلال، مدرب لياقة بدنية، إن تمارين الإطالات في الصغر من أهم عناصر اللياقة البدنية، مشددًا على ضرورة أن يمارس الطفل تمارين الإطالات يوميًا وفقًا للتوصيات العالمية.

وتابع "هلال"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة؛ ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هناك ضرورة لـ"تسخين" العضلة من خلال بعض التمارين الرياضية مثل الجري الخفيف أو القفز، قبل ممارسة أي ألعاب رياضية.

ولفت إلى أن احتمالية الإصابة تزيد حال عدم "التخسين" ببعض التمارين الرياضية قبل ممارسة الألعاب الرياضية، موضحًا أن الطفل يجب أن يمارس الألعاب الرياضية 60 دقيقة يوميًا وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.