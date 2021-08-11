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رئيس «الإنجيلية» يشارك في سيامة أسقف لكنائس نهضة القداسة

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رئيس «الإنجيلية» يشارك في سيامة أسقف لكنائس نهضة القداسة رئيس «الإنجيلية» يشارك في سيامة أسقف لكنائس نهضة القداسة

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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، في حفل سيامة الأسقف عادل هارون، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة في ، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والأسقف يوسف شحاتة، الرئيس الأسبق للمجمع العام لكنائس نهضة القداسة الأسبق، وأبانوب عزت، عضو مجلس النواب، والأسقف كيث كيوارت، رئيس مجمع جنوب ووسط الولايات المتحدة الأمريكية لكنائس نهضة القداسة، والقس جاد إبراهيم، رئيس مجمع القاهرة، والقس إدوارد فنيار، رئيس مجمع سوهاج، والقس مينا سمعان، رئيس مجمع المنيا، والقس يوسف رزق الله، رئيس مجمع أسيوط، وعدد من رؤساء المذاهب وقيادات الطائفة الإنجيلية في مصر.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل بعنوان «دعوة للكنيسة اليوم- قومي استنيري» وقال: «النقد الذاتي هو الخطوة الأولى للنهضة، وكيف تعاملت الكنيسة مع التحديات الصعبة، والعمل على التوازن بين موقف الفرد والجماعة لتوسيع الرؤية ودائرة المشاركة، من أجل خلق بدائل عديدة تساهم في الاستنارة والنهضة».

وأضاف رئيس الإنجيلية في كلمته: «أتقدم بخالص التهنئة القلبية للأسقف عادل هارون، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة، مصليًّا أن يكون بركة كبيرة للطائفة الإنجيلية».

المصرى اليوم

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