أخبار عاجلة

حالة إيجابية وحالة شفاء من كورونا في شمال سيناء -
نضال الشافعي يوجه أول رسالة له من على فراش المرض (تسجيل صوتي) -
اجتماع تمهيدي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي -
لتعويض رحيل لوكاكو .. الإنتر يفاوض مهاجم «الأتزوري» -
الإسماعيلي يكشف حقيقة بيع «المحمدي» ومصير إيهاب جلال -
السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
«طالبان» تعلن إغلاق الطريق المؤدي إلى المطار: لن نسمح بمرور إلا الأجانب -
مراسل شبكتنا يرصد تسارع عمليات الإجلاء من كابول وأول هجوم على المطار -
شرطة الرياض تطيح بـ4 أشخاص سرقوا مركبة واستخدموها في جرائم -
"وافي" يعتمد القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الإسماعيلي يهدي صدارة الدوري للزمالك بتعادل مثير مع الأهلي

Print
الإسماعيلي يهدي صدارة الدوري للزمالك بتعادل مثير مع الأهلي الإسماعيلي يهدي صدارة الدوري للزمالك بتعادل مثير مع الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعادل الأهلي مع منافسه نادي الإسماعيلي بنتيجة 1-1 في إطار مباريات الجولة 29 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الشوط الأول

وضغط الدراويش هجوميًّا في الدقائق الأولى ولكن المارد الأحمر تمكن من تنظيم خطوطه والسيطرة على مجريات اللعب مع تنظيم عدد من الهجمات التي أسفرت عن هدف مميز بقدم المهاجم محمد شريف في الدقيقة 22.

وخرج محمد شريف في الدقيقة 40 بسبب آلام العضلة الخلفية، وكان قد تعرض لتدخل قوي من قبل مدافع الإسماعيلي، وشارك والتر بواليا بدلًا منه.

ونجح الحارس محمد فوزي في الظهور بشكل جيد وأنقذ عددًا من المحاولات الهجومية كان أبرزها تصويبة أكرم توفيق وانطلاقة محمد شريف وضغط الإسماعيلي في نهاية الشوط الأول وحصل على عدد من الكرات الثابتة الخطيرة

الشوط الثاني

استطاع فخر الدين بن يوسف من تسجل هدف التعادل للإسماعيلي برأسية رائعة وفشلت محاولات الأهلي في تسجيل هدف التقدم مجدداً في ظل تألق الحارس محمد فوزي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حالة إيجابية وحالة شفاء من كورونا في شمال سيناء

حالة إيجابية وحالة شفاء من كورونا في شمال سيناء

نضال الشافعي يوجه أول رسالة له من على فراش المرض (تسجيل صوتي)

نضال الشافعي يوجه أول رسالة له من على فراش المرض (تسجيل صوتي)

اجتماع تمهيدي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

اجتماع تمهيدي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

لتعويض رحيل لوكاكو .. الإنتر يفاوض مهاجم «الأتزوري»

لتعويض رحيل لوكاكو .. الإنتر يفاوض مهاجم «الأتزوري»