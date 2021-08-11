الإسماعيلي يهدي صدارة الدوري للزمالك بتعادل مثير مع الأهلي

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تعادل الأهلي مع منافسه نادي الإسماعيلي بنتيجة 1-1 في إطار مباريات الجولة 29 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الشوط الأول

وضغط الدراويش هجوميًّا في الدقائق الأولى ولكن المارد الأحمر تمكن من تنظيم خطوطه والسيطرة على مجريات اللعب مع تنظيم عدد من الهجمات التي أسفرت عن هدف مميز بقدم المهاجم محمد شريف في الدقيقة 22.

وخرج محمد شريف في الدقيقة 40 بسبب آلام العضلة الخلفية، وكان قد تعرض لتدخل قوي من قبل مدافع الإسماعيلي، وشارك والتر بواليا بدلًا منه.

ونجح الحارس محمد فوزي في الظهور بشكل جيد وأنقذ عددًا من المحاولات الهجومية كان أبرزها تصويبة أكرم توفيق وانطلاقة محمد شريف وضغط الإسماعيلي في نهاية الشوط الأول وحصل على عدد من الكرات الثابتة الخطيرة

الشوط الثاني

استطاع فخر الدين بن يوسف من تسجل هدف التعادل للإسماعيلي برأسية رائعة وفشلت محاولات الأهلي في تسجيل هدف التقدم مجدداً في ظل تألق الحارس محمد فوزي.