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الأهلي والإسماعيلي مباشر .. طاهر محمد طاهر يضيع فرصة الموسم ضد الدراويش

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الأهلي والإسماعيلي مباشر .. طاهر محمد طاهر يضيع فرصة الموسم ضد الدراويش الأهلي والإسماعيلي مباشر .. طاهر محمد طاهر يضيع فرصة الموسم ضد الدراويش

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بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي.. موعد مباراة الأهلي والاسماعيلي اليوم

تستطيع مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي على قناة أون سبورت اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على الإسكندرية

أعلن النادي الأهلي قائمته لمواجهة النادي الإسماعيلي، وتتكون من:

«‏محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني»

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز برصيد 64 نقطة خلف متصدر المسابقة برصيد 67 نقطة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

تُنقل مباراة الأهلى والإسماعيلي التاسعة مساء على قناة أون تايم سبورت

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المصرى اليوم

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