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كشفت المطربة اليمنية بلقيس، الاربعاء، عن الرسالة التي تحاول توجيهها من خلال أعمالها الغنائية.

وقالت بلقيس خلال لقائها ب«المصري اليوم»: «أكثر شئ مركزة عليه خلال هذا العام توجيه رسالة تمكين المرأة، وبحاول أقول الحاجات اللي الستات بتحسها من خلال أعمالي الغنائية».

من المقرر أن تقام حفلة بلقيس، غدا، داخل دار الأوبرا المصرية في ميعادها دون أي تغيير، وتقدم خلالها باقة من أهم أغانيها بجانب عدد من الأغاني لكبار المطربين، كما تستمر بلقيس في مزاولة نشاطها في مصر بشكل طبيعي خلال فترة تواجدها، سواء في إقامة الحفلات أو العمل على مشاريع غنائية جديدة.

كانت نقابة المهن الموسيقية أعلنت، في بيان لها، منع التعامل مع المطربة بلقيس، وجاء في البيان: «قرّرت نقابة الموسيقيين عدم التعامل نهائيًّا مع المطربة اليمنية بلقيس وعدم إصدار أيّ تصاريح مستقبلًا لها عن أيّ أعمال في جمهورية مصر العربية، وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة عن حفلها بنادي الجلاء للقوات المسلّحة، على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها».

يذكر أن بلقيس تستعد لطرح أول أغنية لها باللهجة المصرية، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتحمل اسم «دبلوماسي»، كما أنها طرحت مؤخرًا أغنية «جبار» باللهجة اللبنانية وصورتها في لبنان وطرحتها مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا.

ويشار إلى أن بلقيس طرحت مؤخرًا كليب «ممكن» الذي نجح في تصدر منصات التواصل الاجتماعي وأصبحت الأغنية تريند يوتيوب لفترة طويلة، ووصلت نسبة مشاهدتها إلى 70 مليونًا خلال أسبوعين فقط، وهي الأغنية التي قدمتها في شكل ديو غنائي مع المطرب العراقي سيف نبيل، وأخرجها دان حداد، ومن ألحان سيف نبيل، وكلمات سيف الفارس، وتوزيع عمر صباغ.

