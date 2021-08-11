أخبار عاجلة

حالة إيجابية وحالة شفاء من كورونا في شمال سيناء -
نضال الشافعي يوجه أول رسالة له من على فراش المرض (تسجيل صوتي) -
اجتماع تمهيدي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي -
لتعويض رحيل لوكاكو .. الإنتر يفاوض مهاجم «الأتزوري» -
الإسماعيلي يكشف حقيقة بيع «المحمدي» ومصير إيهاب جلال -
السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
«طالبان» تعلن إغلاق الطريق المؤدي إلى المطار: لن نسمح بمرور إلا الأجانب -
مراسل شبكتنا يرصد تسارع عمليات الإجلاء من كابول وأول هجوم على المطار -
شرطة الرياض تطيح بـ4 أشخاص سرقوا مركبة واستخدموها في جرائم -
"وافي" يعتمد القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«تمكين المرأة».. المطربة بلقيس تكشف عن رسالتها ()

Print
«تمكين المرأة».. المطربة بلقيس تكشف عن رسالتها (فيديو) «تمكين المرأة».. المطربة بلقيس تكشف عن رسالتها ()

لاقتراحات اماكن الخروج

كشفت المطربة اليمنية بلقيس، الاربعاء، عن الرسالة التي تحاول توجيهها من خلال أعمالها الغنائية.

وقالت بلقيس خلال لقائها ب«المصري اليوم»: «أكثر شئ مركزة عليه خلال هذا العام توجيه رسالة تمكين المرأة، وبحاول أقول الحاجات اللي الستات بتحسها من خلال أعمالي الغنائية».

من المقرر أن تقام حفلة بلقيس، غدا، داخل دار الأوبرا المصرية في ميعادها دون أي تغيير، وتقدم خلالها باقة من أهم أغانيها بجانب عدد من الأغاني لكبار المطربين، كما تستمر بلقيس في مزاولة نشاطها في بشكل طبيعي خلال فترة تواجدها، سواء في إقامة الحفلات أو العمل على مشاريع غنائية جديدة.

كانت نقابة المهن الموسيقية أعلنت، في بيان لها، منع التعامل مع المطربة بلقيس، وجاء في البيان: «قرّرت نقابة الموسيقيين عدم التعامل نهائيًّا مع المطربة اليمنية بلقيس وعدم إصدار أيّ تصاريح مستقبلًا لها عن أيّ أعمال في جمهورية مصر العربية، وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة عن حفلها بنادي الجلاء للقوات المسلّحة، على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها».

يذكر أن بلقيس تستعد لطرح أول أغنية لها باللهجة المصرية، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتحمل اسم «دبلوماسي»، كما أنها طرحت مؤخرًا أغنية «جبار» باللهجة اللبنانية وصورتها في لبنان وطرحتها مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا.

ويشار إلى أن بلقيس طرحت مؤخرًا كليب «ممكن» الذي نجح في تصدر منصات التواصل الاجتماعي وأصبحت الأغنية تريند يوتيوب لفترة طويلة، ووصلت نسبة مشاهدتها إلى 70 مليونًا خلال أسبوعين فقط، وهي الأغنية التي قدمتها في شكل ديو غنائي مع المطرب العراقي سيف نبيل، وأخرجها دان حداد، ومن ألحان سيف نبيل، وكلمات سيف الفارس، وتوزيع عمر صباغ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موهبة مصرية.. حكاية شاب يقلد قراء الحرم المكى والحصرى والنقشبندى

موهبة مصرية.. حكاية شاب يقلد قراء الحرم المكى والحصرى والنقشبندى

المتحدث العسكري: القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا جويًا مشتركًا (صور)

المتحدث العسكري: القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا جويًا مشتركًا (صور)

رئيس «نقل النواب»: عودة الجالية المصرية من أفغانستان يؤكد أن حياة المصريين خط أحمر

رئيس «نقل النواب»: عودة الجالية المصرية من أفغانستان يؤكد أن حياة المصريين خط أحمر

ممتاز: فريال أشرف قدمت نموذجًا مشرف للفتاة المصرية

ممتاز: فريال أشرف قدمت نموذجًا مشرف للفتاة المصرية