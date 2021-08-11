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شهدت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2020، ارتفاعا بعد الانخفاض الكبير الذى حققته الأيام الماضية فى استجابه لارتفاع سعر الذهب عالميًا، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور " دلتا" وكذلك صدور بيانات خاصة بالتضخم فى الولايات المتحدة.

وكان الذهب حقق خسائر كبيرة محليا وعالميا منذ صباح الجمعة الماضية، بسبب بيانات اقتصادية أمريكية عن التوظيف غير الزراعى.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم الاربعاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 873 جنيها وكان فى الصباح، 868.5 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 766 جنيها وكان فى الصباح 760 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 754 جنيها وكان فى الصباح، 651 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 6104 جنيها.

وشهد سعر الذهب عالميا مساء اليوم، ارتفاعا كبيرا بسبب مخاوف من ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا المتحور " دلتا" والتى قدمت دعم للذهب ضد ارتفاع الدولار وعوائد السندات، وكذلك بعد صدور مؤشر اسعار المستهلكين الأساسى والذى حقق ارتفاعا على أساس سنوى 4.3%، بينما حقق ارتفاعا على أساس شهرى بقيمة 0.3%، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ بسبب التضخم الذى أظهرته البيانات.

وكان الذهب عالميا شهد خسائر كبيرة منذ يوم الجمعة الماضية، لكنه بدء التعافى منذ الصباح، وفى مساء اليوم، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.35% ، وكما ارتفع الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 1.85٪ .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء الاربعاء، 774.15 جنيه، وكان فى الصباح 766.50 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,752.51 $، وكانت فى الصباح 1,732.73 $ .

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