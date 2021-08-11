بعد قتل امرأتَيْن على يدَيْ زوجَيْهما.. "الزهراني": أتمنى تطبيق فحص الإدمان للمقبلين على الزواج

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نصحت قريناتها بالتوجُّه إلى الجهات المختصة عند حدوث أي ضغط نفسي لها ولأولادها

ترى الكاتبة والباحثة في شؤون الأسرة هوازن الزهراني ضرورة تفعيل "فحص الإدمان" للمقبلين على الزواج للتأكد من حالة الإدمان بين الطرفَين؛ وذلك لضمان استقرار الأُسر، وتدارك الخلافات الأسرية التي قد تؤدي إلى القتل في بعض الحالات.

وقالت "الزهراني" لـ"سبق" في تعليقها على حادثتَي قتل امرأتَيْن على يدَيْ زوجَيْهما خلال الأيام الماضية، وهما الحادثتان اللتان هزَّتا المجتمع: "ضروري الفحص للزوجين ما قبل الزواج من أجل التأكد من حالة الإدمان، وضرورة توجيه مَن يظهر عليه الإدمان إلى المراكز المتخصصة في علاج مثل هذه الحالات".

وأضافت: "عوامل مثل هذه الجرائم تعود إلى العوامل العقلية والنفسية والصحية، وأيضًا الإدمان؛ فالإدمان أحد العوامل. ومثل هذه الحالات تحدث في دول العالم، ليس في السعودية فحسب، ولكن عندنا أنظمة تحمي حقوق الطفل والمرأة، وكذلك الزوج إذا كان معتدَى عليه".

ونصحت قريناتها بالتوجُّه إلى الجهات المختصة عند حدوث أي ضغط نفسي لها ولأولادها؛ فمراكز الحماية التابعة لوزارة الموارد البشرية منتشرة، ودورها قائم، وتقوم بعملها على أكمل وجه.