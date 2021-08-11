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وجه حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، رسالة إلى جماهير نادي الزمالك، وذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال مباراة الاتحاد السكندري.

وكان الزمالك حقق الفوز على الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء امس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، لجماهير الزمالك في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز :«متستنوش أداء من لاعبي الزمالك في المباريات المتبقية من مسابقةالدوري».

وأضاف :«في مباريات البطولة، لا تنتظروا أداء، الأهم هو تحقيق الفوز في المباريات، من الطبيعي أن يتراجع لاعبي الزمالك بعد إحراز هدف التقدم، من أجل الحفاظ عليه».