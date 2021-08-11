لهيب احتجاجات إيران يستمر: لا غزة ولا لبنان.. الموت للديكتاتور خامنئي.. ومسؤولون : شأن داخلي

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يبدو أن لهيب الاحتجاجات في إيران قد امتد في كل المدن الإيرانية، ويبدو أن الإيرانيين مصممون على السير به بصرامة على الرغم من عمليات الترهيب والتخوين والقتل التي تمارسها سلطاتهم عليهم، ظاهرة بوضوح اليوم بقيام السلطات بقطع الكهرباء عن عدّة مناطق في العاصمة طهران ما إن انطلقت التظاهرات في محاولة منها لقطع أوصال التنقل بين المناطق.

وانطلقت تظاهرات حاشدة منذ صباح اليوم الاثنين، في عدة مناطق في العاصمة طهران، تضامنًا مع ثورة الأحوازيين، وتنديدًا ب#سياسة إيران الخارجية.

ويظهر بوضوح في احتجاجات الإيرانيين، استعمال هتاف «لا غزة ولا لبنان.. روحي فداء إيران»، للتنديد بسياسة دعم إيران المادية لحزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية، على الرغم من أنّ أوضاع إيران الاقتصادية والاجتماعية تعاني الويلات منذ سنوات، وفق جريدة «النهار اللبنانية.

الإيرانيون أيضًا، كانوا أشدّ وضوحًا، وهاجموا مرشد الجمهورية، على الخامنئي، بشعار «الموت للديكتاتور»، «خامنئي العار اترك البلاد».

وفوق موقع «العين الإخباري»، فإن حمى الاعتقالات تتنامى بإيران ضد المحتجين في محاولة لإخماد الأصوات المتعالية تنديدا بأزمة المياه بمحافظة خوزستان جنوبي البلاد.

تقارير إعلامية محلية ذكرت، اليوم الجمعة، أن السلطات الأمنية اعتقلت 300 محتج في مدينة «الخفاجية» العربية بمحافظة خوزستان.

ووفقاً لصحيفة «همشهري» الحكومية، فإن هذه الاعتقالات الواسعة حدثت في مدينة واحدة، وذلك بعد خروج احتجاجات منتصف يوليو الماضي، للمطالبة بحل أزمة المياه.

وزعمت الصحيفة الإيرانية في تقريرها الذي اطلعت عليه مراسلة «العين الإخبارية»، أن «ما لا يقل عن 300 شخص من أهالي مدينة الخفاجية (سوسنغرد بالفارسية) اعتقلوا خلال مشاركتهم في مسيرات عارمة شهدتها محافظة خوزستان، احتجاجًا على نقص المياه وانقطاع الكهرباء».

ووصفت الصحيفة أن «مدينة الخفاجية» كانت أحد مراكز الاحتجاجات في خوزستان، حيث تم بث مقاطع فيديو للاحتجاجات الشعبية بسرعة في الفضاء الإلكتروني.

وبدأت الاحتجاجات بسبب أزمة المياه في مدينة الخفاجية والأهواز وشادجان وعبادان ومعشور، قبل أن تسري عدوى الغضب إلى مناطق واسعة من خوزستان التي يقطنها قرابة خمسة ملايين نسمة وأغلبهم من القومية العربية.

كما خرجت احتجاجات مماثلة نصرة للمحتجين في خوزستان، حيث شهدت طهران وتبريز ولرستان وبجنورد وبوشهر وغيرها مسيرات تدعم المحتجين العرب وتطالب بوقف القمع.

وقالت السلطات الإيرانية إن أربعة محتجين قتلوا في احتجاجات أزمة المياه، فيما أعلنت منظمات حقوقية أن ما لا يقل عن 10 محتجين لقوا حتفهم برصاص قوات الأمن الإيرانية.

ولا يعرف العدد الحقيقي للمعتقلين والجرحى من المحتجين في خوزستان، بينما تزعم السلطات القضائية الإفراج عن محتجين معتقلين في خوزستان.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محمد اللحام، أن مظاهرات إيران هي حق أصيل للشعب الإيراني، مؤكدا أن أي ازمة اقتصادي ةللشعوب تعطي الحق لهم بأن يطلبوا عدم دعم أي تدخلات لأطماع خارجية

وأوضح أن الشعب الفلسطيني ليس لديه مشكلة م عالشعب الإيراني لا شيعي ولا سنى، مؤكدا أنه بدل تصدير الثورة وترخيب المجتمعات، يجب تصدير الثروة للشعب الإيراني، خاصة وأن المجتمعات كما هو واضح بدت تكره إيرا نلما فعلته في سوريا واليمن والعراق، وأن البروباجندا التي تعملها إيران إلا أنه تم اغتيال عدد كبير من علماءهم وقادتهم ولم ترد إيران بشكل مباشر حتى في سوريا على إسرائيل.

واأكد أن اليوم الثورة الإيرانية لم تطلق طلقة تجاه الاحتلال، بل تدعم حماس، ومن الممكن أن يرفض الشعب هذا الدعم.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني القريب من حماس، إبراهيم المدهون، لـ«ألمصري اليوم»، ان من حق الشعب الإيراني أن تتظاهر لحقوقهم وه وشأن داخلي لهم، لافتا إلى أن حماس لم تأخذ أموال ولم تعطها للشعب بل دعم المقاومة هو حماية للشعب ولكن هناك أمالو أخرى تأتي كمساعدات للشعب من دلو أخرى، وأن من تأخذه حماس لتدعيم صوفوفها يذهب لتدعيم صفوفهاو ما تأخذه لدعم الشعب يذهب للشعب.