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سيد عبدالحفيظ لحامل الكاميرا في لقاء الأهلي والإسماعيلي: «ابعد من هنا»

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سيد عبدالحفيظ لحامل الكاميرا في لقاء الأهلي والإسماعيلي: «ابعد من هنا» سيد عبدالحفيظ لحامل الكاميرا في لقاء الأهلي والإسماعيلي: «ابعد من هنا»

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سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، ظهر على شاشة التفلزيون خلال راحة الويتر بريك، وهو يوجه حامل كاميرا اللقاء أثناء قربه من لاعبي الأهلي أثناء تليقهم تعليمات بيتسو موسيماني، بالبعد عن اللاعبين، قائلا له: «ابعد من هنا».

الأهلي المصري يعود من جديد لمنافسات الدوري المصرى 2021،بعدما اكتسح سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على أرض ملعب السلام ضمن منافسات الأسبوع 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020- 2021.

- الأهلي وإنبي، الساعة التاسعة مساء يوم السبت 14- 8- 2021 على ستاد «الأهلي we السلام»، ضمن مؤجلات الجولة 30.

- الأهلي وطلائع الجيش، التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.

- الأهلي والمصري، التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة، أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان، أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

المصري يخوض مباريات هامة وحاسمة في الدوري المصري الممتاز مستهدفا الفوز خلالها لحسم بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020 -2021.

الزمالك يواجه الإسماعيلي السبت 14 اغسطس على ملعب ستاد الإسماعيلية الساعة 7 مساء

الزمالك يواجه وادي دجلة الثلاثاء 17 اغسطس على ملعب ستاد القاهرة الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه الانتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 اغسطس الساعة 9 مساء

المصرى اليوم

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