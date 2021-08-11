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والد ضحية التوك توك: «قتلوا ابني ورموه في المقابر»

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والد ضحية التوك توك: «قتلوا ابني ورموه في المقابر» والد ضحية التوك توك: «قتلوا ابني ورموه في المقابر»

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قال علاء قنديل، والد الطفل محمود ضجية التوكتوك الذي عُثر عليه مقتولا بمنطقة مقابر أطفيح، إن نجله قتل من خلال الخنق بحبل لسرقة التوك توك، لافتَا إلى أن هناك سائق سيارة وجده نجله مخنوق بالحبل، وملقي في المقابر.

من جانبه قال سليمان، أحد أقارب شهيد التوك توك، خلال حواره مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، إن والد الشهيد قعيد وأجرى 7 عمليات جراحية خلال آخر 4 سنوات، لذلك قام بشراء توك توك لنجله، لكي يساعده في المعيشة، لافتَا إلى أن محمود يبلغ عمره 11 عامًا.

وتابع أن ما حدث لمحمود ليس الأول من نوعه، مضيفًا أن هناك بعض المجرمين قاموا بسرقة توك من طفل آخر خلال الفترة الأخيرة بالقرية، ولكن الفرق أن الطفل عاد سالمًا، مطالبًا بالعمل على وقف سرقة التوك والموتسيكلات، لأن هناك زيادة خلال الفترة الأخيرة في هذه الجرائم، معقبًا: «دم محمود هيبرد، لو المجرمين دول أتقبض عليهم».

ولفت إلى أن الأطفال لا يجب أن يقوموا بقيادة التكاتك، متابعًا: «رجاء من كل أولياء الأمور بلاش حد يقود توكتوك أقل من 21 عامًا، مهما كانت درجة الاحتياج بلاش».

المصرى اليوم

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