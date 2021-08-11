بالأسماء.. تعيين 19 وكيلا بقطاع التعليم والطلاب بجامعة بني سويف

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أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، قرارات بتعيين 19 وكيلا بقطاع شؤون التعليم والطلاب.

وبحسب بيان، الأربعاء، شملت القرارات صدور قرار بقيام الدكتور عصام حمد حمود سالم بأعمال وكيل كلية التكنولوجيا والتعليم، وقرار بقيام الدكتورة شيرين إبراهيم طه بأعمال وكيل كلية العلاج الطبيعى، وقرار بتعيين الدكتور عادل عبدالله حسن المسدي بأعمال وكيل كلية الحقوق، وقرار بتجديد قيام الدكتور شعبان غانم صابر حسن باعمال وكيل كلية علوم الأرض، وقرار بتجديد قيام الدكتور ضياء الدين مصطفى عبده بأعمال وكيل كلية الفنون التطبيقية، وقرار بتجديد قيام الدكتور عرفه مشرف سليمان مشرف باعمال وكيل كلية الطب البيطرى، وقرار بقيام الدكتور هندواى عبداللاهى حسن بأعمال وكيل كلية الخدمة الإجتماعية، وقرار بتجديد قيام الدكتور أحمد محمد هاشم عبدالقادر بأعمال وكيل كلية الألسن، وقرار بتجديد قيام الدكتور بكار رمضان عبدالحليم حجازى بأعمال وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وقرار بقيام الدكتور محمد عبدالحكيم عبدالعال بأعمال وكيل كلية طب الأسنان، وقرار بتجديد قيام الدكتور هبة مصطفى محمد مصطفى بأعمال وكيل كلية التربية.

كما صدر قرار بقيام الدكتور وزير وزير عبدالوهاب باعمال وكيل كلية الآداب، وقرار بتجديد قيام الدكتورة رشا عادل لطفى بأعمال وكيل كلية الإعلام، وقرار بتجديد قيام الدكتورة هدى عبدالمنعم عثمان بأعمال وكيل كلية التمريض، وقرار بقيام الدكتور حمادة محمد محمود بأعمال وكيل كلية العلوم، وقرار بقيام الدكتور محمد مصطفى طه بأعمال وكيل كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، وقرار بقيام الدكتور عزت صبره أحمد إبراهيم بأعمال وكيل كلية الزراعة، وقرار بقيام الدكتورة مديحة مصطفى على بأعمال وكيل كلية التربية للطفولة المبكره، وقرار بتجديد قيام الدكتور محمد عبدالسلام إبراهيم بأعمال وكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.