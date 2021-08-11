أخبار عاجلة

مراسل شبكتنا يرصد تسارع عمليات الإجلاء من كابول وأول هجوم على المطار -
شرطة الرياض تطيح بـ4 أشخاص سرقوا مركبة واستخدموها في جرائم -
"وافي" يعتمد القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة -
"السليمان": نعم هناك مشكلة يجب حلها عند العودة للمدرسة -
السفارة السعودية بالقاهرة.. تقرّر رفع تعليق الدخول إلى المملكة من الدول المحظورة -
بعد الانقطاع.. هكذا تستعدّ أسواق ومكتبات الرياض للعودة للمدارس -
"شروق العتيبي" لـ"سبق": هكذا كانت النجاة من نيران ناقلة الوقود المحترقة -
برئاسة خادم الحرمين عبر الاتصال المرئي.. 13 قرارًا لمجلس الوزراء في جلسته اليوم -
الزمالك بالقوة الضاربة لحصد اللقب 13 .. الأهلي ينتظر مفاجأة الإنتاج -
عرض عسكري في أوكرانيا بمناسبة الذكرى الـ30 لاستقلالها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بالأسماء.. تعيين 19 وكيلا بقطاع التعليم والطلاب بجامعة بني سويف

Print
بالأسماء.. تعيين 19 وكيلا بقطاع التعليم والطلاب بجامعة بني سويف بالأسماء.. تعيين 19 وكيلا بقطاع التعليم والطلاب بجامعة بني سويف

أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، قرارات بتعيين 19 وكيلا بقطاع شؤون التعليم والطلاب.

وبحسب بيان، الأربعاء، شملت القرارات صدور قرار بقيام الدكتور عصام حمد حمود سالم بأعمال وكيل كلية التكنولوجيا والتعليم، وقرار بقيام الدكتورة إبراهيم طه بأعمال وكيل كلية العلاج الطبيعى، وقرار بتعيين الدكتور عادل عبدالله حسن المسدي بأعمال وكيل كلية الحقوق، وقرار بتجديد قيام الدكتور شعبان غانم صابر حسن باعمال وكيل كلية علوم الأرض، وقرار بتجديد قيام الدكتور ضياء الدين مصطفى عبده بأعمال وكيل كلية الفنون التطبيقية، وقرار بتجديد قيام الدكتور عرفه مشرف سليمان مشرف باعمال وكيل كلية الطب البيطرى، وقرار بقيام الدكتور هندواى عبداللاهى حسن بأعمال وكيل كلية الخدمة الإجتماعية، وقرار بتجديد قيام الدكتور أحمد محمد هاشم عبدالقادر بأعمال وكيل كلية الألسن، وقرار بتجديد قيام الدكتور بكار رمضان عبدالحليم حجازى بأعمال وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وقرار بقيام الدكتور محمد عبدالحكيم عبدالعال بأعمال وكيل كلية طب الأسنان، وقرار بتجديد قيام الدكتور هبة مصطفى محمد مصطفى بأعمال وكيل كلية التربية.

كما صدر قرار بقيام الدكتور وزير وزير عبدالوهاب باعمال وكيل كلية الآداب، وقرار بتجديد قيام الدكتورة رشا عادل لطفى بأعمال وكيل كلية الإعلام، وقرار بتجديد قيام الدكتورة هدى عبدالمنعم عثمان بأعمال وكيل كلية التمريض، وقرار بقيام الدكتور حمادة محمد محمود بأعمال وكيل كلية العلوم، وقرار بقيام الدكتور محمد مصطفى طه بأعمال وكيل كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، وقرار بقيام الدكتور عزت صبره أحمد إبراهيم بأعمال وكيل كلية الزراعة، وقرار بقيام الدكتورة مديحة مصطفى على بأعمال وكيل كلية التربية للطفولة المبكره، وقرار بتجديد قيام الدكتور محمد عبدالسلام إبراهيم بأعمال وكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انهيار الفنانة شيرين خلال تشييع جثمان دلال عبد العزيز

انهيار الفنانة شيرين خلال تشييع جثمان دلال عبد العزيز

كيف فشل الإتفاق بين برشلونة وميسي؟.. إلـ«شيرينجيتو» تكشف الأسباب

كيف فشل الإتفاق بين برشلونة وميسي؟.. إلـ«شيرينجيتو» تكشف الأسباب

عمر كمال: محمد رمضان لا يستحق لقب «نمبر 1».. وشيرين نجمة مصر الأولى

عمر كمال: محمد رمضان لا يستحق لقب «نمبر 1».. وشيرين نجمة مصر الأولى