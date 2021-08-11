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سلمى الشيمي تُثير الجدل مجددًا: «أنا عارضة أزياء واطلع بالبكيني عادي»

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سلمى الشيمي تُثير الجدل مجددًا: «أنا عارضة أزياء واطلع بالبكيني عادي» سلمى الشيمي تُثير الجدل مجددًا: «أنا عارضة أزياء واطلع بالبكيني عادي»

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قالت سلمى الشيمي، عارضة الأزياء، إن تقديمها أول إعلان لها مع الفنان القدير حلمي عبدالباقي كان أمر جيد للغاية، خاصة أنه يعتبر من الفنانين المحترمين، معقبة: «اتبسطت جدًا، وعملي معه إضافة كبيرة لي».

وتابعت «الشيمي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن الكثير عرض عليها المشاركة في بعض الأعمال الفنية، ولكنها قامت بتأجيل هذا الأمر، حتى تثقل مهاراتها من خلال الذهاب لبعض الورش الفنية، مضيفة أنها تحصل على ورشة في التمثيل الآن مع أحد الفنانين الكبار، وهذا الأمر أضاف لها الكثير من المهارات الفنية.

ولفتت إلى أن بلد الموضة، خاصة أن القاهرة تحتوي على أكبر أسماء في عالم الموضة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الموضة يجب أن تُحترم، لأنها تزيد من الإقبال على السياحة إلى حد كبير.

وعن وجود بعض القضايا المرفوعة ضدها بسبب ارتداء فستان مفتوح، قالت «الشيمي»: «كل واحد حر، أنا حرة أرفع على أي شخص قضية، وأي شخص حر، والقضاء لدينا محترم، ولا يتأثر باللجان الإلكترونية ولا بالأقوال غير الحقيقية، أنا امرأة لا سند ولا ظهر، والقضاء لدينا محترم، وينصف المظلوم، أنا مش بعمل حاجة غلط، عارض الأزياء من حقه أن يرتدي أي شيء من أول البكيني حتى الفستان».

المصرى اليوم

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