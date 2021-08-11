شينجوا: تدفقات الغاز الروسي إلى الصين سترتفع بأكثر من 50% بنهاية العام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينجوا) اليوم الأربعاء إن المعدل اليومي لتدفقات الغاز الطبيعي الروسي في خط أنابيب إلى الصين من المتوقع أن يرتفع بأكثر من 50 في المئة بحلول نهاية 2021 .

ونقلت الوكالة عن مسؤول بشركة خطوط الأنابيب الصينية (بايب تشاينا) قوله إن المعدل اليومي الحالي البالغ 28 مليون متر مكعب سيرتفع إلى 43 مليون متر مكعب بنهاية العام، مما يضمن إمدادات للشتاء والربيع بما يشمل دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير القادم.

وقال التقرير إن خط الأنابيب المسمى (طريق الشرق) نقل أكثر من عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الروسي إلى الصين منذ بدأ تشغيله في ديسمبر 2019 .

وفي الصين، اكتمل بالفعل القطاعان الشمالي والأوسط من خط الأنابيب في حين من المنتظر أن ينتهي القطاع الجنوبي بحلول عام 2025 مما سيسمح للمشروع بالوصول إلى طاقته المزمعة البالغة 38 مليار متر مكعب سنويا.