أخبار عاجلة

مراسل شبكتنا يرصد تسارع عمليات الإجلاء من كابول وأول هجوم على المطار -
شرطة الرياض تطيح بـ4 أشخاص سرقوا مركبة واستخدموها في جرائم -
"وافي" يعتمد القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة -
"السليمان": نعم هناك مشكلة يجب حلها عند العودة للمدرسة -
السفارة السعودية بالقاهرة.. تقرّر رفع تعليق الدخول إلى المملكة من الدول المحظورة -
بعد الانقطاع.. هكذا تستعدّ أسواق ومكتبات الرياض للعودة للمدارس -
"شروق العتيبي" لـ"سبق": هكذا كانت النجاة من نيران ناقلة الوقود المحترقة -
برئاسة خادم الحرمين عبر الاتصال المرئي.. 13 قرارًا لمجلس الوزراء في جلسته اليوم -
الزمالك بالقوة الضاربة لحصد اللقب 13 .. الأهلي ينتظر مفاجأة الإنتاج -
عرض عسكري في أوكرانيا بمناسبة الذكرى الـ30 لاستقلالها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شينجوا: تدفقات الغاز الروسي إلى الصين سترتفع بأكثر من 50% بنهاية العام

Print
شينجوا: تدفقات الغاز الروسي إلى الصين سترتفع بأكثر من 50% بنهاية العام شينجوا: تدفقات الغاز الروسي إلى الصين سترتفع بأكثر من 50% بنهاية العام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينجوا) اليوم الأربعاء إن المعدل اليومي لتدفقات الغاز الطبيعي الروسي في خط أنابيب إلى الصين من المتوقع أن يرتفع بأكثر من 50 في المئة بحلول نهاية 2021 .

ونقلت الوكالة عن مسؤول بشركة خطوط الأنابيب الصينية (بايب تشاينا) قوله إن المعدل اليومي الحالي البالغ 28 مليون متر مكعب سيرتفع إلى 43 مليون متر مكعب بنهاية العام، مما يضمن إمدادات للشتاء والربيع بما يشمل دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير القادم.

وقال التقرير إن خط الأنابيب المسمى (طريق الشرق) نقل أكثر من عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الروسي إلى الصين منذ بدأ تشغيله في ديسمبر 2019 .

وفي الصين، اكتمل بالفعل القطاعان الشمالي والأوسط من خط الأنابيب في حين من المنتظر أن ينتهي القطاع الجنوبي بحلول عام 2025 مما سيسمح للمشروع بالوصول إلى طاقته المزمعة البالغة 38 مليار متر مكعب سنويا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حالة إيجابية وحالة شفاء من كورونا في شمال سيناء

حالة إيجابية وحالة شفاء من كورونا في شمال سيناء

نضال الشافعي يوجه أول رسالة له من على فراش المرض (تسجيل صوتي)

نضال الشافعي يوجه أول رسالة له من على فراش المرض (تسجيل صوتي)

اجتماع تمهيدي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

اجتماع تمهيدي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

لتعويض رحيل لوكاكو .. الإنتر يفاوض مهاجم «الأتزوري»

لتعويض رحيل لوكاكو .. الإنتر يفاوض مهاجم «الأتزوري»