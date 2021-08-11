القعيد: تحية للرئيس بعد التوجيه بإطلاق أسماء الرموز على الشوارع

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قال الكاتب والروائي يوسف القعيد، إن إطلاق أسماء الرموز المختلفة على شوارع في مصر يوشك أن يكون ثورة وبداية حقيقية لإعادة النظر في المسميات الغريبة في مصر.

وأضاف القعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام» عبر فضائية «ten» أنه سعيد بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق أسماء الرموز المختلفة على الشوارع.

وتابع الكاتب يوسف القعيد، أن توجيه الرئيس اليوم يستحق التحية والتكريم لتغيير الأسماء الغريبة الموجودة، والتي تملأ مصر وليس القاهرة وحدها، ويجب إعادة النظر فيها.

وأشار القعيد إلى أن مصر لم تعرف العقم أبدًا في تاريخها وقادرة على التجدد منذ فجر التاريخ وحتى قيام الساعة.