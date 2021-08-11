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القعيد: إطلاق أسماء رموز على شوارعها «ثورة حقيقية»

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القعيد: إطلاق أسماء رموز مصر على شوارعها «ثورة حقيقية» القعيد: إطلاق أسماء رموز على شوارعها «ثورة حقيقية»

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أعرب الكاتب والروائي يوسف القعيد عن سعادته بتوجيه الرئيس عبدالفتاح بإطلاق أسماء الرموز المختلفة على الشوارع، قائلًا: «سعيد بالنظر لهذا الأمر» موجهًا التحية للرئيس السيسي، قائلًا: «أحيي الرئيس اللي عودنا على مفاجأت وكل ما هو جميل وما لا نتوقعه يس اللي عودنا على مفاجات بكل ما هو جميل وما لا نتوقعه».

وقال «القعيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «Ten» الأربعاء، إن «ما حدث بإطلاق أسماء الرموز المختلفة على شوارع في يوشك أن يكون ثورة وبداية حقيقية لإعادة النظر في المسميات الغريبة في مصر، وكأن مصر عقمت ولم تعد قادرة على التجدد».

وتابع، أن هناك بعض أسماء غير مناسبة يتم إطلاقها على بعض الشوارع، وغير مناسب استمرارها لأنه يعتبر إدانة لنا ويشير إلى العجز على التجدد وإظهار جماليات مصر، وما تطرحه مصر من أسماء تستحق التكريم فلابد من إطلاق هذه الأسماء على الشوارع والحواري.

وذكر الكاتب والروائي أن «توجيه الرئيس اليوم يستحق التحية والتكريم لتغير الأسماء الغريبة الموجودة والتي تملأ مصر وليس القاهرة وحدها، ويجب إعادة النظر فيها»، مؤكدًا: «مصر لم تعرف العقم أبدًا في تاريخها وقادرة على التجدد منذ فجر التاريخ وحتى قيام الساعة.

وتابع: «انحني للرئيس السيسي على اللافتة الجيدة لإصراره على أن يحببنا في كل ما هو جميل».

المصرى اليوم

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