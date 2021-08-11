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وزيرة الصناعة تكشف تفاصيل إنتاج السيارة «بيك أب» بالتعاون مع الإمارات

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وزيرة الصناعة تكشف تفاصيل إنتاج السيارة «بيك أب» بالتعاون مع الإمارات وزيرة الصناعة تكشف تفاصيل إنتاج السيارة «بيك أب» بالتعاون مع الإمارات

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قالت الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إن الدولة المصرية مهتمة بتوطين الصناعة في ، مؤكدةً أن الدولة تسعى لجذب الاستثمارات من الخارج.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، الأربعاء، إلى أن توقيع بروتوكول تعاون مع الإمارات بشأن صناعة سيارة بيك أب الهدف منها تعميق صناعة السيارات في مصر.

وأضافت أن السيارة بيك أب تعمل بالوقود المزدوج وتوفر في إنتاج الوقود وأكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث وتقليلا للانبعاثات الضارة.

وفيما يتعلق بمبادرة إحلال السيارات، كشفت أن 40 ألف شخص تقدموا لمبادرة إحلال السيارات، موضحة أن 23 ألفا و800 شخص كانت أوراقهم مستوفية للشروط، تم تسليم 3 آلاف منهم سيارات جديدة.

وشدّدت على أن كل ما تستورده الدولة من الخارج مطلوب في السوق المصري، لافتة إلى أن الوزارة عملت دراسة لكل ما تحتاجه الدولة من الخارج ليتم تصنيعه في مصر.

المصرى اليوم

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