«حماد» يتابع معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بشبين القناطر (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، وخالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق مركز شبين القناطر، للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال.

وقال بيان صحفي الأربعاء، إن الجولة شملت المرور على أعمال الإنشاءات الجديدة بمدرسة عبدالرحمن عويس الابتدائيه، وأعمال التوسعات ورفع الكفاءة لمدرسة منشأة الكرام الاعداديه، وأعمال تنفيذ شبكات الإنحدار واستلام موقع مجمع الخدمات، وتطوير الوحدة الصحية بمنشأة الكرام.

كما تفقد نائب المحافظ الأعمال المدنية الجارية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنشأة الكرام (عرب الصوالحة).

وتابع أعمال التوسعات ورفع الكفاءة لمدرسة عرب جهينة الابتدائية وأعمال الاحلال والتجديد بمدرسة الشهيد على حسن الطوخي الإعدادية، كما تابع نائب المحافظ أعمال إنشاء سور ملعب مركز شباب الشوبك وأعمال تمديد شبكات الانحدار وخطوط التغذية بمياه الشرب وخطوط الاتصالات بقرية الشوبك.

وتفقد «حماد»، أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز الشباب وانشاء مجمع الخدمات ومجمع الخدمات الزراعية بكفر شبين.

واختتم نائب المحافظ الجولة بتفقد أعمال الموقع وتوقيع نقاط الحفر لمجمع الخدمات والمجمع الزراعي بطحانوب.

الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية يتابع معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بشبين القناطر

الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية يتابع معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بشبين القناطر

الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية يتابع معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بشبين القناطر

الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية يتابع معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بشبين القناطر