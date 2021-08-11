باحثة سياسية: أعداد ضحايا حرائق غابات الجزائر مرشحة للزيادة

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قالت فريدة روطان، الكاتبة الصحفية والباحثة السياسية الجزائرية: «أعزي نفسي ووطني الجزائر في مأساة الحرائق الواقعة بوطنا»، مشيرة إلى أن آخر الإحصائيات عن ضحايا حرائق الغابات وصلت إلى 77 حالة وفاة من بينهم 28 عسكري و49 مدني.

وأضافت «فريدة» في حوارها عبر تطبيق «زووم» لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «Ten» الأربعاء، أن مدير أحد المستشفيات في العاصمة تحدث منذ قليل في وسائل الإعلام وأشار إلى أن الجرحى الذين وصلوا من ولاية «تيزي وزو» المتضررة الأكبر من هذه الحرائق حالتهم متأرجحة ما بين الخطيرة والخطيرة جدًا، ما يعني أن أرقام الضحايا مرشح للزيادة أكثر وأكثر.

وتابع، أنه بحسب الوزارة الأولى في الجزائر، فأنه تم إجراء اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لوجود طائراتين لإخلاء الحرائق ويدخلوا حيز الخدمة غدًا الخميس، موضحة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيرسل طائرتين أيضًا للمساعدة في الإطفاء، مؤكدة أن هناك كم هائل من التضامن من الشعب الجزائري لإرسال المساعدات أي كانت نوعها.

وأكدت، الكاتبة الصحفية والباحثة السياسية: أن ولاية «تيزي وزو» أصبحت حاليًا ولاية منكوبة لأن الصور منها صادمة جدًا.