أخبار عاجلة

مراسل شبكتنا يرصد تسارع عمليات الإجلاء من كابول وأول هجوم على المطار -
شرطة الرياض تطيح بـ4 أشخاص سرقوا مركبة واستخدموها في جرائم -
"وافي" يعتمد القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة -
"السليمان": نعم هناك مشكلة يجب حلها عند العودة للمدرسة -
السفارة السعودية بالقاهرة.. تقرّر رفع تعليق الدخول إلى المملكة من الدول المحظورة -
بعد الانقطاع.. هكذا تستعدّ أسواق ومكتبات الرياض للعودة للمدارس -
"شروق العتيبي" لـ"سبق": هكذا كانت النجاة من نيران ناقلة الوقود المحترقة -
برئاسة خادم الحرمين عبر الاتصال المرئي.. 13 قرارًا لمجلس الوزراء في جلسته اليوم -
الزمالك بالقوة الضاربة لحصد اللقب 13 .. الأهلي ينتظر مفاجأة الإنتاج -
عرض عسكري في أوكرانيا بمناسبة الذكرى الـ30 لاستقلالها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بينها 11 مدينة عربية.. أكثر دول العالم ارتفاعا في درجات الحرارة

Print
بينها 11 مدينة عربية.. أكثر دول العالم ارتفاعا في درجات الحرارة بينها 11 مدينة عربية.. أكثر دول العالم ارتفاعا في درجات الحرارة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة وصلت إلى 54.5 درجة مئوية.

وحسب بيانات نشرها موقع «Eldorado Weather» يوم الأربعاء، فقد تضمنت القائمة 11 مدينة عربية من ضمن الـ15 المتصدرة لأكثر الأماكن ارتفاعًا لدرجات الحرارة في العالم، في حين حلت البرازيل في المرتبة الأولى بـ54.5 درجات.

وفي ما يلي أعلى مدن العالم في درجات الحرارة يوم الأربعاء:

بينها 11 مدينة عربية.. أكثر دول العالم ارتفاعا في درجات الحرارة

وقال المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس إن القيروان تحتل المركز الثاني عالميا والأول إفريقيا في ترتيب المناطق الأشد حرارة بدرجات حرارة بلغت 50.3 والتي تعتبر الأعلى منذ تأسيس المحطة متجاوزة الرقم السابق المسجل سنة 1968.

وأضاف أن سيدي بوزيد سجلت رقما قياسيا في ارتفاع درجات الحرارة بـ47.4 درجات لتتجاوز الرقم السابق وهو 46.8 المسجل يوم 12 أوت 1960.

وحسب بيانات يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء، فقد جاءت 10 مدن عربية ضمن قائمة أكثر مدن العالم حرارة.

وفي ما يلي أعلى مدن العالم في درجات الحرارة يوم الثلاثاء:

1- مدينة كوليناس دو توكانتينز في البرازيل بدرجة حرارة وصلت إلى 55.1 درجة مئوية.

2- مدينة Mta-Sabueti في جورجيا بدرجة حرارة وصلت إلى 52.3 درجة مئوية.

3- مدينة العميدية في إيران بدرجة حرارة وصلت إلى 49.2 درجة مئوية.

4- مدينة باجة في تونس بدرجة حرارة وصلت إلى 48.9 درجة مئوية.

5- مدينة بنزرت في تونس بدرجة حرارة وصلت إلى 48.9 درجة مئوية.

6- مدينة قرطاج في تونس بدرجة حرارة وصلت إلى 48.9 درجة مئوية.

7- مدينة جندوبة في تونس بدرجة حرارة وصلت إلى 48.7 درجة مئوية.

8- مدينة الجهراء في الكويت بدرجة حرارة وصلت إلى 48.6 درجة مئوية.

9- مدينة طبرقة في تونس بدرجة حرارة وصلت إلى 48.3 درجة مئوية.

10- مدينة الأهواز في إيران بدرجة حرارة وصلت إلى 48.2 درجة مئوية.

11- مدينة صفی آباد في إيران بدرجة حرارة وصلت إلى 48.1 درجة مئوية.

12- مدينة القيروان في تونس بدرجة حرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية.

13- مدينة الكويت في الكويت بدرجة حرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية.

14- مدينة الصليبية في الكويت بدرجة حرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية.

15- مدينة الوفرة في الكويت بدرجة حرارة وصلت إلى 47.9 درجة مئوية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حالة إيجابية وحالة شفاء من كورونا في شمال سيناء

حالة إيجابية وحالة شفاء من كورونا في شمال سيناء

نضال الشافعي يوجه أول رسالة له من على فراش المرض (تسجيل صوتي)

نضال الشافعي يوجه أول رسالة له من على فراش المرض (تسجيل صوتي)

اجتماع تمهيدي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

اجتماع تمهيدي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

لتعويض رحيل لوكاكو .. الإنتر يفاوض مهاجم «الأتزوري»

لتعويض رحيل لوكاكو .. الإنتر يفاوض مهاجم «الأتزوري»