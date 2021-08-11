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الأهلي و الاسماعيلي .. فخر الدين بن يوسف يتعادل للدروايش ويسجل في مرمى الشناوي ()

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الأهلي و الاسماعيلي .. فخر الدين بن يوسف يتعادل للدروايش ويسجل في مرمى الشناوي (فيديو) الأهلي و الاسماعيلي .. فخر الدين بن يوسف يتعادل للدروايش ويسجل في مرمى الشناوي ()

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تمكن فخر الدين بن يوسف من تسجيل هدف التعادل لصالح الإسماعيلي في مرمى الأهلي من رأسية رائعة عند الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

انتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلي والإسماعيلي بتقدم الأول بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة 29 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وضغط الدراويش هجوميًّا في الدقائق الأولى ولكن المارد الأحمر تمكن من تنظيم خطوطه والسيطرة على مجريات اللعب مع تنظيم عدد من الهجمات التي أسفرت عن هدف مميز بقدم المهاجم محمد شريف في الدقيقة 22.

وخرج محمد شريف في الدقيقة 40 بسبب آلام العضلة الخلفية، وكان قد تعرض لتدخل قوي من قبل مدافع الإسماعيلي، وشارك والتر بواليا بدلًا منه.

ونجح الحارس محمد فوزي في الظهور بشكل جيد وأنقذ عددًا من المحاولات الهجومية كان أبرزها تصويبة أكرم توفيق وانطلاقة محمد شريف وضغط الإسماعيلي في نهاية الشوط الأول وحصل على عدد من الكرات الثابتة الخطيرة.

المصرى اليوم

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