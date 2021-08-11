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الأهلي والاسماعيلي مباشر .. خطأ آليو ديانج يحرم الدروايش من ركلة جزاء

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الأهلي والاسماعيلي مباشر .. خطأ آليو ديانج يحرم الدروايش من ركلة جزاء الأهلي والاسماعيلي مباشر .. خطأ آليو ديانج يحرم الدروايش من ركلة جزاء

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احتسب الحكم محمد الحنفي ركلة جزاء لصالح الاسماعيلي في الدقيقة 59 بعد تدخل من علي معلول على مهاجم الدروايش.

ولجأ الحنفي إلى تقنية الفار ليحتسب خطأ لصالح آليو ديانج في وسط الملعب.

انتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلي والإسماعيلي بتقدم الأول بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة 29 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وضغط الدراويش هجوميًّا في الدقائق الأولى ولكن المارد الأحمر تمكن من تنظيم خطوطه والسيطرة على مجريات اللعب مع تنظيم عدد من الهجمات التي أسفرت عن هدف مميز بقدم المهاجم محمد شريف في الدقيقة 22.

وخرج محمد شريف في الدقيقة 40 بسبب آلام العضلة الخلفية، وكان قد تعرض لتدخل قوي من قبل مدافع الإسماعيلي، وشارك والتر بواليا بدلًا منه.

ونجح الحارس محمد فوزي في الظهور بشكل جيد وأنقذ عددًا من المحاولات الهجومية كان أبرزها تصويبة أكرم توفيق وانطلاقة محمد شريف وضغط الإسماعيلي في نهاية الشوط الأول وحصل على عدد من الكرات الثابتة الخطيرة.

المصرى اليوم

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