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مصرع كهربائي وطفل صعقا في حادثين منفصلين بسوهاج

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مصرع كهربائي وطفل صعقا في حادثين منفصلين بسوهاج مصرع كهربائي وطفل صعقا في حادثين منفصلين بسوهاج

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لقى كهربائى وطفل مصرعهما، اليوم، إثر إصابتهما بصعق كهربائى في حادثين منفصلين بمركزى دارالسلام وسوهاج بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية.

في الحادث الأول، تبلغ من مستشفى دارالسلام المركزى بوصول رأفت. أ. م «40 سنة- كهربائي» ويقيم بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء، وأفاد عمه سمير. م. ع «66 سنة – عامل»، بأنه أثناء قيام نجل شقيقه المتوفي ببعض الأعمال الكهربائية بمنزل تحت الإنشاء لامست يده إحدي الأسلاك العارية مما نتج عنه صعقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وفى الحادث الثانى، تبلغ بوصول الطفل عبدالله. أ «12 سنة- تلميذ» ويقيم بدائرة مركز سوهاج إلى مستشفى سوهاج العام جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء، وأفاد عمه جمال. هـ «61 سنة – بالمعاش»، بأنه عقب خروج نجل شقيقه المذكور من حمام سباحة «خاص» بذات الناحية، وقيامه باللهو بمحيط الحمام لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقه ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر بالحادثين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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