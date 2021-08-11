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مصرع موظف وإصابة ابنيه في حادث سير بسوهاج

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مصرع موظف وإصابة ابنيه في حادث سير بسوهاج مصرع موظف وإصابة ابنيه في حادث سير بسوهاج

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لقى اليوم موظف مصرعه، وأصيب نجليه بإصابات وجروح متفرقة في حادث سير على الطريق الزراعى الغربى بدائرة مركز المراغة في شمال محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين بالطريق الزراعي الغربي بدائرة المركز.

انتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء سير سيارة «ملاكي» قيادة حاتم. م. ح «50 سنة- موظف» ويقيم بدائرة قسم أول مدينة سوهاج، إختلت عجلة القيادة في يده نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيسر، واصطدم بسيارة «ملاكي» قيادة جمال. ع. م «27 سنة- مندوب شركة أدوية» ويقيم بدائرة مركز المنشاة.

نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة الأولي، وإصابة نجليه حسام «11 سنة- تلميذ» بإشتباه كسر بالساق اليسري، ومحمد «10 سنوات- تلميذ» بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأفاد قائد السيارة الثانية بمضمون ما تقدم، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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