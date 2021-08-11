أردوغان يتعهد ببدء أعمال البناء في الأماكن المتضررة من الحرائق في غضون شهر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، ببدء أعمال البناء في الأماكن المتضررة من الحرائق في غضون شهر، مشيرا إلى "أننا نهدف لاستكمالها خلال عام واحد".

وأعلن أردوغان أن تركيا زادت "عدد المروحيات المستخدمة لإخماد الحرائق من 18 عام 2002 إلى 39 في 2021، واقترب هذا الرقم من 60 خلال هذه المرحلة"، مشددا على "أننا سنجعل فريقنا وأسطولنا المعني بالإطفاء أقوى بكثير".

وأكد: "سنقوم بتشجير غاباتنا المحترقة بالشكل الأمثل لتعود خضراء من جديد"، مضيفا: "تركيا كانت عام 2015 في المرتبة 46 بين البلدان التي زادت من مساحة الغابات وعام 2020 ارتقت إلى المركز 27".

وأعلنت وزارة الزراعة التركية يوم أمس الثلاثاء، أنه قد تمت السيطرة على حريق موغلا ميلاس الذي استمر 11 يوما.