تهنئة هنية لرئيس إيران تجدد الخلاف بين فتح وحماس: «يحسب نفسه بابا نويل»

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أدى الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، الأيام الماضية، في مراسم تنصيب رسمية بحضور شخصيات أجنبية وعشرات الوفود الرسمية.

ومن ضمن الوفود المشاركة، رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين الذي وصل طهران، كما وصل الرئیس العراقي، برهم صالح، والرئيس الافغاني، محمد اشرف غني، ونيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان إلى طهران للمشاركة في المراسم.

ووصل أيضا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، على رأس وفد قيادي من حركة حماس، ونائب امين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، للمشاركة في حفل التنصيب.

وبعد وصوله إلى طهران، شارك وفد من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، في حفل تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وفي كلمة له، قال الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي بعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان لبدء ولايته الجديدة، إن بلاده ستواصل دورها في كل من سوريا وغزة.

وكان إسماعيل هنية قدم الشكر لإيران في مايو الماضي، على تقديم السلاح إلى حماس في غزة في حربها الأخيرة مع إسرائيل، التي انتهت بإعلان هدنة لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، تم تنفيذه بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بين الطرفين منذ 2014، حيث أوقع عدداً كبيراً من القتلى بينهم عشرات الأطفال، غالبيتهم فلسطينيون، ودمّر البنية التحتية لقطاع غزة والتي ستحتاج لمئات الملايين من الدولارات لإعادة الإعمار.

كما وجه رسالة إلى المرشد الإيراني على خامنئي بشأن الأوضاع في غزة، وفق ما نقلته وكالة أنباء فارس.

يذكر أن مسؤول إيراني أكد في وقت سابق، أن طهران تقدم ملايين الدولارات لحركة حماس كل شهر، مؤكداً أن لدى إيران مشاريع في المنطقة يخصص دخلها لتمويل الحركة الفلسطينية، وفق ما نقلت رويترز. وكشف عن أن حماس لديها 3 مصانع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ في غزة.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أثناء استقباله قادة الفصائل الفلسطينية، ويؤكد أن «العدو الصهيوني بات يفهم أن قدرات المقاومة تنامت وكبرت وستكبر أكثر يوماً بعد يوم»، موضحا أن عملية سيف القدس أظهرت تحولاً عظيماً في القتال ضد المحتلين».

وأعرب رئيسي عن شكره لهنية «على نظرته التي تبعث على الأمل بتحرير القدس وإنهاء احتلال فلسطين»، قائلاً إنه «قد ظهرت اليوم بوادر الانتصار العظيم لمحور المقاومة، وعملية سيف القدس كانت من علامات هذا الانتصار».

وشدد رئيسي على أن «إيران ستدعم دائماً المجاهدين الفلسطينيين»، مؤكداً أنه «لم ولن نتردد أبداً في هذه السياسة».

بدوره، قال هنية إنه «يحمل رسالة التهنئة والتحية من الشعب المقاوم والمظلوم في فلسطين، من كل نقاط فلسطين والعالم للرئيس رئيسي».

وتابع هنية: «نقدم بكل فخر انتصار عملية سيف القدس لرئيس إيران الجديد ولشعبها».

من جانبه، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محمد اللحام، تعليقا على تهنئة هنية لإيران، إن إيران تعبث بالشأن الداخلي الفلسطيني، وإنها «لم تقدم حتى حبة الدواء للشعب في غزة وبالتالي هي تدخل بعض الاموال لحماس كتنظيم سياسي لخدمة تدخلات إيران وفق قراءاتها في المنطقة».

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن إيران «يهمها أن يكون انقسام داخلي، وهي أكبر الداعمين للانقسام بضخ المال لحماس، وإذا كانت إيران حريصة على المجتمع الفلسطيني لقامت بالعمل على توحيد الجبهة الداخلية الفلسطيني، لكنها تضخ المال السياسي لحماس للتوظيف السياسي لخدمة مشروعها في المنطقة».

واعتبر أن «حماس تتجه للمشروع الإيراني والتركي، والقيادة الفلسطينية وحركة فتح تفضل دائما المشروع العربي لخدمة القضية الفلسطينية، ودعم حماس لا يخدم الشعب الفلسطيني ولا غزة، وملاحظ أن حماس لديها توجهات إيرانية».

وانتقد اللحام ما اعتبره «تقديم هنية انتصار الشعب الفلسطيني كهدية لإيران»، قائلا: «من هو إسماعيل هنية ليقدم دماء الشعب الفلسطيني هدية لإيران، هل هو يعتقد نفسه بابا نويل يوزع دماء الشعب الفلسطيني هدايا لزعماء دول أخرى لها أجندات سياسية في المنطقة وفي القضية؟».

واختتم قوله بأن ما فعله هنية هو «أمر معيب ولا يجوز بأن يرهن دماء الشعب الفلسطيني من أجل زعماء آخرين».

من جانبه، قال المحلل السياسي القريب من حركة حماس، إبراهيم المدهون، لـ«المصري اليوم»، إن «هنية يفعل ما يحلو له لأنه قائد رسمي مسؤول عن فصيل رسمي كبير في فلسطين».

وأضاف أن «إيران لم تقدم دعوة لرئيس السلطة الفلسطينية وهو الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وليس حماس».