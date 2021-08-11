أخبار عاجلة

مراسل شبكتنا يرصد تسارع عمليات الإجلاء من كابول وأول هجوم على المطار -
شرطة الرياض تطيح بـ4 أشخاص سرقوا مركبة واستخدموها في جرائم -
"وافي" يعتمد القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة -
"السليمان": نعم هناك مشكلة يجب حلها عند العودة للمدرسة -
السفارة السعودية بالقاهرة.. تقرّر رفع تعليق الدخول إلى المملكة من الدول المحظورة -
بعد الانقطاع.. هكذا تستعدّ أسواق ومكتبات الرياض للعودة للمدارس -
"شروق العتيبي" لـ"سبق": هكذا كانت النجاة من نيران ناقلة الوقود المحترقة -
برئاسة خادم الحرمين عبر الاتصال المرئي.. 13 قرارًا لمجلس الوزراء في جلسته اليوم -
الزمالك بالقوة الضاربة لحصد اللقب 13 .. الأهلي ينتظر مفاجأة الإنتاج -
عرض عسكري في أوكرانيا بمناسبة الذكرى الـ30 لاستقلالها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مسؤول إيراني: كنا نخفي الأرقام الحقيقية لوفيات كورونا في بداية الجائحة

Print
مسؤول إيراني: كنا نخفي الأرقام الحقيقية لوفيات كورونا في بداية الجائحة مسؤول إيراني: كنا نخفي الأرقام الحقيقية لوفيات كورونا في بداية الجائحة
قال إن الأوضاع في الأسابيع المقبلة ستكون أسوأ والأنباء ستكون حزينة

مسؤول إيراني: كنا نخفي الأرقام الحقيقية لوفيات كورونا في بداية الجائحة

أعلن قائد مقر مكافحة كورونا في طهران، علي رضا زالي أن بلاده في بداية الجائحة، كانت تخفي عن منظمة الصحة العالمية، الأرقام الحقيقة اليومية للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، وفق اليوم.

وتفصيلاً، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن رضا زالي قوله إنه "في بدايات أزمة كورونا، كنا نخفي الأرقام الحقيقية للوفيات اليومية الناجمة عن الجائحة عن منظمة الصحة العالمية".

وأضاف: "في إحدى المرات رفضنا المساعدات التي وصلتنا إلى مطار طهران من منظمة أطباء بلا حدود رغم أننا كنا نجهل حقيقة كورونا ومخاطره".

وأشار إلى أنه "على إيران شراء اللقاحات الأجنبية حتى لو كلفها ضعف سعرها الحقيقي".

وتابع: "سفراؤنا في البلدان الأجنبية لم يحاولوا تأمين ما نحتاجه من اللقاحات".

وتساءل: "لماذا يتم شراء الأجهزة المرتبطة بالقطاع النفطي بأضعاف سعرها بينما لا نتعامل مع أزمة كورونا بهذا الشكل؟".

ولفت إلى أن "أعضاء لجنة مكافحة كورونا لا يتواجدون في الميدان وبالتالي لا يمكنهم اتخاذ القرارات الصحيحة، ولا يوجد أمامنا أي سبيل سوى فرض الحجر الصحي الشامل وإغلاق البلاد بالكامل بدءاً من اليوم".

وأكد أن "الأوضاع في الأسابيع المقبلة ستكون أسوأ بكثير والأنباء ستكون حزينة جداً".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قبل سفرهم للتدريب في روسيا.. عبدالغفار يلتقي بطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية

قبل سفرهم للتدريب في روسيا.. عبدالغفار يلتقي بطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية

السعودية وروسيا توقِّعان اتفاقية حول التعاون العسكري

السعودية وروسيا توقِّعان اتفاقية حول التعاون العسكري

نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي

نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي

نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي

نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي