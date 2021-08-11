رئيس وزراء الجزائر: فعل إجرامي وراء الحرائق.. والأماكن اختيرت بدقة

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قال إن الأمن قبض على مجرمين بالمدينة واعترف أحدهم بجريمته

في الوقت الذي ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 قتيلاً، أكد رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبد الرحمن، أن التحريات الأولية أثبتت أن حرائق الغابات التي تشهدها البلاد ناتجة عن فعل إجرامي، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، قال "عبدالرحمن" في تصريح، أمس الثلاثاء، إنه على الرغم من أن الظروف الطبيعية الحالية التي تساعد على انتشار مثل هذه الحرائق إلا أن الأيادي الإجرامية ليست بعيدة عنها.

وأوضح أن التحليلات الأولية على مستوى منطقة تيزي وزو أثبتت أن أماكن اندلاع هذه الحرائق كانت مختارة بدقة تسمح بإحداث أكبر قدر من الخسائر.

وبيّن أن المواقع التي تم اختيارها توجد في مناطق بها تضاريس وعرة وصعبة تعطل وصول الإسعافات.

وأفاد بأن مصالح الأمن تمكنت من القبض على مجرمين بالمدينة، اعترف أحدهم بفعله الإجرامي.

وشدد الوزير الأول على أن الدولة لن تتسامح في هذا الإطار من متابعة ومعاقبة ومحاكمة المجرمين المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية تجاه المواطنين الأبرياء وتجاه ثروات البلاد.

واجتاحت الحرائق 17 ولاية جزائرية، ليتم تسجيل أكثر من 100 حريق، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، مساء الثلاثاء.



وكان رئيس الوزراء الجزائري أعلن مساء أمس، مقتل 25 عسكريًا، على الأقل، وأصيب عددٌ آخر من الجنود أثناء مكافحة الحرائق التي اندلعت في الأحراش بمنطقة القبائل.