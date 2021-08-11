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بعد تكريم "صحة تبوك" لعدد من المميزين.. كيف يحصل الطبيب أو الممرض على "جائزة مشكور"؟

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بعد تكريم "صحة تبوك" لعدد من المميزين.. كيف يحصل الطبيب أو الممرض على "جائزة مشكور"؟ بعد تكريم "صحة تبوك" لعدد من المميزين.. كيف يحصل الطبيب أو الممرض على "جائزة مشكور"؟
تهدف لبث روح التنافس بين العاملين لتقديم أفضل خدمة للمريض والمراجع

بعد تكريم

جاءت جائزة "مشكور" لتكون تكريماً دورياً لمنسوبي وزارة الصحة بكافة مراكزها الصحية ومستشفياتها، من الذين قاموا بعملهم على الوجه الأكمل لراحة المريض والمراجع.

وتقوم آلية الجائزة وفقاً لتقييم المراجع والمريض للطبيب أو الممرض، حيث إنها بمثابة تعبير عن شكرهم للخدمة المميزة التي تلقوها، حيث يقوم المريض أو المراجع بتدوين رأيه حيال هذه الخدمة، ومن ثم يتم عمل إحصاء دوري لمعرفة أكثر الأفراد تميزاً كل شهرين.

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، كرمت الموظفين الحاصلين على جائزة “مشكور” لشهري ذي القعدة وذي الحجة لعام 1442هـ نظير جهودهم وتميزهم في خدمة المرضى والمراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية وطب الأسنان.

وأوضحت "صحة تبوك" أن جائزة "مشكور" تأتي كل شهرين وتهدف إلى تحفيز مقدمي الخدمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين وبث روح التنافس بين العاملين.

وحصلت ثمانية مستشفيات وأربعة مراكز رعاية صحية أولية وكذلك اثنان من مركز طب الأسنان من موظفيها على الجائزة، والمكرمون هم: محمد سليم الجوفي مدير العيادات الخارجية بمستشفى الملك خالد، ومريم محمد الحويطي معلوماتية صحية قسم استقبال الطوارئ بمستشفى الملك خالد، وإيمان علي عكام قسم الولادة بمستشفى ضباء العام، والدكتورة فاتن مصطفى عبدالحميد قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى الولادة والأطفال، والدكتور حسين السيد حسين السيد قسم الطوارئ مستشفى حقل العام، وأمينة سليمان البلوي قسم الصيدلية بمجمع إرادة للصحة النفسية، وخالد فهيد القصير قسم الصحة العامة بمستشفى تيماء العام، والدكتورة سلمى محمد عثمان قسم الولادة بمستشفى البدع، والممرضة نورة عبدالله العثماني عيادة الطفل السليم بمركز الرعاية الاولية بالورود، والممرضة العنود فرج البلوي عيادة التطعيمات بمركز الرعاية الاولية مقناء، والممرض محمد عبدالله الجهني الاستقبال بمركز الرعاية الاولية بالقادسية، والدكتورة أمينة قاسم حاكم عيادة الأمراض المزمنة بمركز الرعاية الأولية بالمقيطع بضباء، والدكتورة ندى عبدالرحمن الشقير مركز طب الأسنان، ومساعد طبيب عهود طاهر مجربي مركز طب الأسنان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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