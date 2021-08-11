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أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد إطلاق اسم والدها على أحد الكباري

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أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد إطلاق اسم والدها على أحد الكباري أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد إطلاق اسم والدها على أحد الكباري

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وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح ، بعد إطلاق اسم والدها الفنان الراحل سمير غانم على أحد الكباري.

ونشرت بيان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بتوجيه الرئيس السيسي بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري، عبر حسابها الرسمي بموقه الصور والفيديو «إنستجرام».

وعلقت قائلة: «شكرا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ربنا يرحمك يا بابي هفضل طول عمري فخورة بيك وفخورة إني شايلة إسمك».

كان الإعلامي رامي رضوان، زوجها، وجه رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إطلاق اسم حماه الفنان الراحل سمير غانم على أحد الكباري، قائلًا: «شكرا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي».

المصرى اليوم

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