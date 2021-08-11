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أستاذ تخدير: 90 % من إصابات كورونا في العالم سببها متحور «دلتا»

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أستاذ تخدير: 90 % من إصابات كورونا في العالم سببها متحور «دلتا» أستاذ تخدير: 90 % من إصابات كورونا في العالم سببها متحور «دلتا»

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علق الدكتور عصام عبدالصمد، أستاذ التخدير والرعاية المركزة في لندن، على تصريحات رئيس مجموعة أكسفورد للقاحات، بأن اللقاحات لم توقف انتشار ، وأن الوصول لمناعة القطيع مسألة بعيدة جدًا وخيالية، قائلًا: «الراجل يتطلع للكمال»، مشيرًا إلى أن مناعة القطيع تأتي من أمرين هم انتشار العدوى، بإصابة 80 أو 90 % من الشعب بالعدوى فيكون لديهم مناعة القطيع، أو بالحصول على التطعيم.

وأضاف «عصام» في حوارها عبر تطبيق «زووم» لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «Ten» اليوم الأربعاء، أن السلالة الجديدة لكورونا المعروفة بالمتحور دلتا اكتشفت في الهند منذ حوالي 8 أشهر أصبحت حاليًا منتشرة في 198 دولة من ضمنها إسرائيل وأمريكا وبريطانيا ودول كثيرة جدًا، موضحًا أن 90 % من إصابات كورونا في العالم حاليًا هي من متحور دلتا.

وتابع، أن هناك تخوف كبير من المواطنين من سلالة دلتا الجديدة، موضحًا أن فيروس كورونا ينتشر ويتحور مرة كل أسبوعين أو كل 3 أسابيع، وهو ما يعني وجود تحورات كثيرة جدًا.

المصرى اليوم

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