أخبار عاجلة

مراسل شبكتنا يرصد تسارع عمليات الإجلاء من كابول وأول هجوم على المطار -
شرطة الرياض تطيح بـ4 أشخاص سرقوا مركبة واستخدموها في جرائم -
"وافي" يعتمد القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة -
"السليمان": نعم هناك مشكلة يجب حلها عند العودة للمدرسة -
السفارة السعودية بالقاهرة.. تقرّر رفع تعليق الدخول إلى المملكة من الدول المحظورة -
بعد الانقطاع.. هكذا تستعدّ أسواق ومكتبات الرياض للعودة للمدارس -
"شروق العتيبي" لـ"سبق": هكذا كانت النجاة من نيران ناقلة الوقود المحترقة -
برئاسة خادم الحرمين عبر الاتصال المرئي.. 13 قرارًا لمجلس الوزراء في جلسته اليوم -
الزمالك بالقوة الضاربة لحصد اللقب 13 .. الأهلي ينتظر مفاجأة الإنتاج -
عرض عسكري في أوكرانيا بمناسبة الذكرى الـ30 لاستقلالها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأهلي والإسماعيلي مباشر .. تسديدة أفشة أبرز لقطات الشوط الثانى

Print
الأهلي والإسماعيلي مباشر .. تسديدة أفشة أبرز لقطات الشوط الثانى الأهلي والإسماعيلي مباشر .. تسديدة أفشة أبرز لقطات الشوط الثانى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تسديدة أفشة فى الدقيقة 55 أبرز لقطات الشوط الثانى فى الاهلى والإسماعيلي


ودخل الأهلى معسكرًا مغلقًا أمس الثلاثاء، عقب تدريبه الأخير، الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، من أجل الاستعداد للمباراة المرتقبة.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة، كلًّا من:

‏محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني.


ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 64 نقطة من 28 مباراة خاضها بالمسابقة، خلف المتصدر برصيد 67 نقطة، جمعها من 29 جولة بالبطولة.

فيما يخوض الإسماعيلي مباراة اليوم في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة، جمعها من 28 مباراة، بعدما حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مثلها، وخسر 10 لقاءات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك بالقوة الضاربة لحصد اللقب 13 .. الأهلي ينتظر مفاجأة الإنتاج

الزمالك بالقوة الضاربة لحصد اللقب 13 .. الأهلي ينتظر مفاجأة الإنتاج

حمادة أنور يكشف اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

حمادة أنور يكشف اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

حمادة أنور: أوباما قد يرحل عن الزمالك.. ورمضان صبحي يرغب في الانتقال للأبيض

حمادة أنور: أوباما قد يرحل عن الزمالك.. ورمضان صبحي يرغب في الانتقال للأبيض

تشكيل الزمالك المتوقع.. الجزيري يقود الهجوم أمام الإنتاج الحربي

تشكيل الزمالك المتوقع.. الجزيري يقود الهجوم أمام الإنتاج الحربي