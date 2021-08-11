جولة لنائب محافظة القليوبية بالوحدة المحلية بأسنيت (تفاصيل وصور)

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تفقدت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، الأربعاء، أعمال الوحدة المحلية بأسنيت، مركز كفر شكر، وتشمل مكتب البريد والمركز التكنولوجي، للوقوف على حالة النظافة العامة، وتم التنبية بالإسراع في الإنتهاء من تجهيزات المركز التكنولوجي، وذلك بحضور الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس المدينة ومصيلحى هداية ومحمد غنيم نائبا رئيس المدينة.

كما تفقدت نائب المحافظ، قسم التنظيم وقسم حماية الأراضي بالوحدة المحلية، وتم التنبية بعمل أرفف ودواليب لحفظ الملفات والأوراق والمستندات حفاظا عليها من التلف، كما تفقدت وحدة الإطفاء، وأطمأنت على جاهزية السيارة بها.

وشملت جولة نائب المحافظ، الوحدة الصحية باسنيت وبنك الدم ووحدة التطعيم ضد فيروس كورونا،، حيث بلغ إجمالي الذين تلقو اللقاح أثناء الزيارة 26 حالة، كما تم تفقد مبني عيادة الاسنان بالوحدة الصحية واطمأنت على حسن سير العمل داخل العيادة.

ووجهت «ريان» رئيس المدينة بضرورة حصر المساحات الفضاء داخل الوحدة بأسنيت، وعمل الرفع المساحي للمساحات الفضاء داخل الوحدة.

كما قامت بتفقد ترعة جنابية كفر منصور، وتم التكليف بسرعه رفع ناتج التطهير ونقلة عن طريق مقاول الري إلى المقلب العمومي بكفر شكر حفاظا على صحة وسلامه المواطنين، حيث أكد المقاول بأنة سيتم تنظيف ترعه جانبية كفر منصور.

كما تم التنبية بتوجيه حملات من إدارة البيئة باتخاذ الاجراءات القانونية إتجاه اصحاب مزراع الدواجن ومعالف الماشية وذلك منعاً لإلقاء المخلفات الحيوانية النافقة والدواجن النافقة بترعة جنابية كفر منصور.

كما وجهت نائب المحافظ، بعمل لافتة ضوئية أمام كوبري السلخانة، ودهان الأرصفة المحيطة بكوبري السلخانة، كما كلفت بوضع صندوق قمامة بجوار حديقة السلخانة حفاظا على المظهر الحضاري.

الدكتورة إيمان ريان نائب محافظة القليوبية في جولة بالوحدة المحلية بأسنيت مركز كفر شكر

الدكتورة إيمان ريان نائب محافظة القليوبية في جولة بالوحدة المحلية بأسنيت مركز كفر شكر

الدكتورة إيمان ريان نائب محافظة القليوبية في جولة بالوحدة المحلية بأسنيت مركز كفر شكر

الدكتورة إيمان ريان نائب محافظة القليوبية في جولة بالوحدة المحلية بأسنيت مركز كفر شكر

الدكتورة إيمان ريان نائب محافظة القليوبية في جولة بالوحدة المحلية بأسنيت مركز كفر شكر

الدكتورة إيمان ريان نائب محافظة القليوبية في جولة بالوحدة المحلية بأسنيت مركز كفر شكر

الدكتورة إيمان ريان نائب محافظة القليوبية في جولة بالوحدة المحلية بأسنيت مركز كفر شكر