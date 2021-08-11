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ضبط 140 كيلو أغذية مجهولة المصدر و إعدام كميات أخرى في حملات بأسوان

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ضبط 140 كيلو أغذية مجهولة المصدر و إعدام كميات أخرى في حملات بأسوان ضبط 140 كيلو أغذية مجهولة المصدر و إعدام كميات أخرى في حملات بأسوان

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شنّ مكتب مراقبة الأغذية بمركز اسوان، حملة مشتركة بالتعاون مع مباحث ، على عدد من أماكن بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية بمدينة أسوان، لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة حفاظا على صحة المواطنين.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 140 كيلو جرام مواد غذائية مختلفة الأصناف مجهولة المصدر، بالإضافة لضبط 18 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، وإعدام 48 لترا من الخل مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير المحاضر اللازمة إتجاه المخالفات والمخالفين، وأشرف على عملية الضبط ،أحمد عبدالقادر شحات، مراقب أول الأغذية بمركز أسوان والرائد «محمد عبدالعزيز»من قوة مباحث تموين أسوان.

وتأتي تلك الحملات في إطار سعى مديرية الشؤون الصحية إلى ضبط الأسواق ومحال بيع الأغذية للتأكد من سلامة المنتج المقدم للمواطنين.

المصرى اليوم

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