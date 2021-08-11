نائب وزير السياحة تلتقي عددا من السائحين الروس بأحد فنادق الغردقة

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تفقدت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، مساء الأربعاء، أحد الفنادق السياحية بالغردقة التي يقيم بها عدد من السائحين الروس وجنسبات أخرى للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة ضمن جولة تقوم بها بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ واكدت شلبي للسائحين ان جميع العاملين بالفنادق والقري السياحة بالغردقة وشرم الشيخ تم نطعيهم باللقاح ضد فيروس كورونا.

والتقت شلبي مسؤولي إدارة الفندق واستقبلت نائب وزير السياحة عددًا من السائحين الروس الذين اكدوا سعادتهم بالعودة مرة أخرى لشواطئ البحر الأحمر بعد غياب 6 سنوات ومن المقرر ان تقوم نائب وزير السياحة والاثار بزيارة مركز سحب عينات pcr بمنطقة الممشي السياحة.