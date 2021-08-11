بعد الاقتتال الطائفي في الداخل.. هل أصبح لبنان أسيرا بيد «حزب الله»؟

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد بعض المناطق اللبنانية توترا طائفيا بين الدروز والشيعة الموالين لحزب الله، على خلفية عملية إطلاق الصواريخ الأخيرة على إسرائيل.

وبدأت القصة بعد ما قام الأهالي الدروز في بلدة شويا في منطقة حاصبيا الحدودية، باحتجاز شاحنة صواريخ كانت معدة للإطلاق باتجاه إسرائيل، رافضين استخدام قريتهم كموقع لإطلاق صواريخ على إسرائيل، ما يعرضها لخطر كبير، وفقا لوسائل إعلام إقليمية.

بعدها، عمد مناصرون لحزب الله إلى الاعتداء على أشخاص من الطائفة الدرزية كانوا يبيعون التين في منطقة صيدا جنوب لبنان وطردوهم من المنطقة، بحسب ما أظهر فيديو تداوله نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا التوتر لم ينته هنا، فكان للدروز رد فعل على ما تعرض له أبناء طائفتهم، فعمدوا بدورهم إلى الرد على الاعتداء بإيقاف حافلة صغيرة في منطقة عالية في طريق الشام باتجاه البقاع، وفي داخلها ركاب من الطائفة الشيعية وانهالوا عليهم بالضرب، رافضين ما تعرض له الدروز من قبل مناصري حزب الله.

ولم تتخلف مواقع التواصل الاجتماعي عن التوتر الحاصل على الأرض، حيث تحولت أيضا إلى منصات لتبادل التهم والشتائم، وتحديدا عبر اعتماد مناصري حزب الله لغة التخوين للطائفة الدرزية لإقدام مجموعة من أبنائها على منع إطلاق الصواريخ وتسليم حامليها إلى الجيش اللبناني.

وفي خطوة للحد من هذا التوتر، دعا زعيم الدروز ورئيس الحزب التقديم الاشتراكي وليد جنبلاط إلى التهدئة. وقال في تغريدة على تويتر «نتمنّى أن نخرج جميعاً من هذا الجو الموتور على التواصل الاجتماعي، وأن نحكّم العقل ونعتمد الموضوعية في التخاطب بعيداً عن التشنّج».

بدوره، كتب رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» «الدرزي» طلال أرسلان عبر «تويتر»: «الحملات التي يطلقها البعض ضد ما جرى في بلدة شويا وردود الفعل الحاصلة إن كان على الأرض أو على مواقع التواصل لا تخدم مصلحة أحد على الإطلاق.. المطلوب التكاتف والكف عن التحريض والاستفزاز لمواجهة العدوان الإسرائيلي السافر على لبنان موحدين ومتحدين».

وتبنت مليشيا حزب الله رسميا قصف شمال إسرائيل، وقالت في بيان إنها أطلقت عشرات القذائف تجاه أراضٍ مفتوحة في محيط المواقع الإسرائيلية بمزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم.

فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد «إطلاق أكثر من 10 قذائف من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها، بينما سقطت باقي القذائف في مناطق مفتوحة بمنطقة جبل روس.

والأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق 3 قذائف من لبنان على شمالي إسرائيل، ورد على ذلك بسلسلة من الهجمات المدفعية والجوية على مواقع في لبنان قال إن النيران أطلقت منها.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن حزب الله يعرض سيادة واستقرار لبنان للخطر بهجماته الصاروخية ضد إسرائيل.

جاء ذلك خلال إفادة لنائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الإقليمي ميرا ريسنيك ونائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وأضافت: «سنواصل العمل مع شركائنا في الشرق الأوسط لضمان ردع إيران عن سلوكها المزعزع للاستقرار ودعمها للإرهاب».

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن «الجيش اللبناني هو المسؤول الشرعي والوحيد عن الدفاع عن سيادة بلاده وشعبها وليس حزب الله».

ولفتت إلى أن «إيران تمد مليشيات الحوثي بالأسلحة والمعدات لمهاجمة السعودية».

وأضافت أن «إيران توفر التدريبات والأسلحة للمجموعات المسلحة لتنفيذ هجمات على قواتنا وحلفائنا في المنطقة».

وانتقد رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون، تعرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لحملات ضغط وهجوم بعد تصريحات الأخير بشأن «حزب الله».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مباشر بين عون والبطريرك الماروني، أمس، بحثا فيه الأوضاع الراهنة والمستجدات الأخيرة، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وتطرق الحديث إلى ما وصفها عون بـ«حملات مدانة ومرفوضة من أي جهة أتت وتحت أي ذريعة أو حجة»، والتي تعرضت للمقام البطريركي وشخص البطريرك، وفقا للوكالة الوطنية.

وأكد الرئيس اللبناني أن «حرية الرأي والتعبير مصونة بموجب الدستور، وأي رأي آخر يجب أن يبقى في الإطار السياسي ولا يجنح إلى التجريح والإساءة حفاظا على الوحدة الوطنية وضمانة للاستقرار العام في البلاد».

انتقد البطريرك بشارة بطرس الراعي، طحزب الله«، يوم الأحد، الماضي، بالقول إنه لا ينبغي لأي جماعة أن تتخذ قرارا بخصوص الحرب والسلام، داعيا الجيش لمنع إطلاق الصواريخ من الجنوب.

جاء ذلك في أعقاب هجوم عابر للحدود بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث أثار التصعيد الحدودي يوم الجمعة، انتقادات خصوم «حزب الله» في لبنان نظرا لتفاقم الأزمة التي تواجهها البلاد بسبب الانهيار المالي الخانق.